Nachwuchsarbeit im Fokus OLB fördert Projekte im Altkreis Bersenbrück

Ankum/Quakenbrück. Gemeinschaftliches Engagement wird immer wichtiger. Deshalb hat die Oldenburgische Landesbank (OLB) zahlreiche Projekte im Osnabrücker Nordkreis unterstützt. Über diese berichteten die Geförderten bei einem Treffen in Ankum.

In der Region habe sich die OLB mit rund 130000 Euro engagiert, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Zu den Projekten gehörten unter anderem der Hasetal-Radwandertag, das 24-Stunden-Mountainbikerennen am Alfsee, das Fußballcamp Artland, der TSV Quakenbrück, der Reit- und Fahrverein Ankum, der Kulturring und der Heimatverein Quakenbrück, die Quakenbrücker Renntage sowie der Verein zur Förderung des Integrationszentrums.

Vereine bedanken sich

„Viele Kinder und Jugendliche konnten wieder durch die Förderung der OLB beim Fette-Reifen-Rennen im Rahmen des 24-Stunden-Mountainbikerennen starten“, so Uwe Reinkemeier-Lay, Vorsitzender des Vereins Aktivsee, der das Rennen gemeinsam mit dem Verein Alfseeradsport am 10. und 11. Juni zum siebten Mal veranstaltet. Hermann Zur-Lage vom Artländer Rennverein bedankte sich für die langjährige Unterstützung durch die OLB. In diesem Jahr finde die Veranstaltung mit großem Beiprogramm am 3. September statt. Sie sei jedes Mal ein Volksfest, das auch überregional viele Besucher anziehe. Der Reit- und Fahrverein Ankum freut sich über eine Hebevorrichtung für Rollstuhlfahrer und Schwerstmehrfachbehinderte zum therapeutischen Reiten, die die OLB unterstützt hat.

Die Zukunft sichern

Insgesamt unterstütze sie 300 Vereine und Institutionen im Nordwesten, teilte die OLB mit. Zahlreiche ihrer Aktivitäten in den Bereichen Jugend, Kultur, Soziales, Sport und Wissenschaft seien sonst kaum oder nur schwer möglich. Die Regionalbank sei für die meisten schon seit Jahren ein engagierter Partner. Vielen Gruppen liege gerade die Nachwuchsarbeit am Herzen, sei bei dem Austausch deutlich geworden, heißt es in der Mitteilung weiter. Kinder und Jugendliche sollten mehr für sinnvolle Aktivitäten in der Gemeinschaft begeistert werden, darüber seien sich alle Beteiligten einig gewesen: Nachwuchsarbeit sei Zukunftssicherung. Dazu trage die OLB durch ihre Unterstützung entscheidend bei.