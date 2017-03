Seelmeyer stellt Pläne vor Senioren-WG an der Bramscher Straße in Bersenbrück

Bersenbrück. Gewerbeflächen im Erdgeschoss, Wohnungen in den oberen Stockwerken und eine Senioren-Wohngemeinschaft in einem separaten Gebäude – das ist das Konzept für das freie Grundstück an der Bramscher Straße, das die CDU-Fraktion im Bersenbrücker Stadtrat überzeugt hat.

Vorgelegt hat das Konzept für die Lückenbebauung an der Bramscher Straße in Bersenbrück die CS Immo GmbH. Inhaber und Geschäftsführer ist Clemens Seelmeyer, der seine Ideen für das freie Grundstück nicht vor der Beratung im Stadtrat öffentlich machen wollte. Nachdem klar ist, dass die Mehrheit des Stadtrates den Vorschlag der CS Immo favorisiert, erläuterten Investor Clemens Seelmeyer und Planer Andreas Hettwer das Konzept, das klassischen Mietwohnbau, Eigentumswohnungen, gewerbliche Nutzung und ein neues Pflegekonzept unter einen Hut bringt – oder besser gesagt in zwei Gebäude.

Denn die Konzeption sieht vor, dass auf dem etwa 2000 Quadratmeter großen Grundstück zwei Bauten entstehen. Im vorderen Haus direkt an der Bramscher Straße bietet das Erdgeschoss etwa 300 Quadratmeter Gewerbefläche, die in mehrere Ladenlokale aufgeteilt werden kann. Hier sollen Einzelhändler mit innenstadtrelevantem Sortiment einziehen.

In den drei Obergeschossen ist Platz für insgesamt 14 Wohnungen mit Größen zwischen etwa 65 und 95 Quadratmetern, die entweder vermietet oder verkauft werden können. Hier sei betreutes Wohnen möglich, aber auch junge Familien könnten dort ein Zuhause finden. Eine Wohnung soll für Kurzeitvermietungen freigehalten werden. Dort können beispielsweise Familienangehörige von Bewohnern der Senioren-WG für einige Zeit wohnen, wenn sie zu Besuch sind.

Im zweiten Gebäude, das aufgestockt ist und so ebenerdig genügend Parkraum bieten soll, plant Clemens Seelmeyer im ersten Obergeschoss die Einrichtung einer Senioren-Wohngemeinschaft, die bis zu zehn älteren Menschen Platz bietet. Neben zehn Zimmern, die alle über eine Nasszelle verfügen, gibt es einen Gemeinschaftsbereich für alle. Die Bewohner werden von einem ambulanten Pflegedienst betreut. „Ein interessantes und für Bersenbrück einzigartiges Konzept“, betont Andreas Hettwer und verweist auf Fördermöglichkeiten für die WG-Bewohner. Die WG-Zimmer sollen laut Clemens Seelmeyer auch für Rentner „mit einer schmalen Rente“ bezahlbar sein. Im zweiten Obergeschoss sind drei Penthouse-Wohnungen mit Dachterrasse geplant, die verkauft werden sollen.

Architektonisch sollen die Häuser mit dem Gebäude harmonisieren, das derzeit auf der gegenüberliegenden Seite der Bramscher Straße entsteht. Gestalterische Details sollen aber im Bauausschuss und im Stadtrat abgestimmt werden. Bürgermeister Christian Klütsch ist jedenfalls überzeugt, dass das Seelmeyer-Projekt und die Immobilie von Helmut Schwarzendahl vis-à-vis die Bramscher Straße befruchten. „Diese Entscheidung ist wegweisend für die Entwicklung der Bramscher Straße“, sagt Klütsch.

Insbesondere die Flächen für den klassischen Einzelhandel seien für die CDU maßgeblich gewesen, warum sie diesen Konzeptentwurf favorisiert. „Wir wollen das Gewerbe in der Innenstadt fördern“, betont Klütsch, der weiterhin daran interessiert ist, dass auch das von der Hase-Wohnbau in Kooperation mit der Heilpädagogischen Hilfe (HpH) Bersenbrück vorgestellte Konzept in der Bersenbrücker Innenstadt realisiert wird. „Aber nicht an diesem Standort“, stellt der Bürgermeister klar. Er habe der Hase-Wohnbau einen Alternativ-Standort in unmittelbarer Nähe in der Straße An der Bleiche angeboten.

Clemens Seelmeyer hofft, dass er bei seinem Projekt noch im Herbst mit den Bauarbeiten beginnen kann. Dann könnte der Bau Ende 2018 fertig sein. Zuvor muss aber geklärt werden, in welcher Form das vorgelegte Konzept an den bestehenden Bebauungsplan angepasst werden kann oder ob der Bebauungsplan geändert werden muss. Im Juni soll der Rat entscheiden, ob das Grundstück an die CS Immo verkauft wird. „Ich hoffe, dass wir das Projekt in der Form realisieren, damit am Ende alle Partner zufrieden sind“, sagt Seelmeyer.