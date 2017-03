Idee nicht unumstritten Kettenkamper wollen Spielgeräte selber bauen

Kettenkamp. In Kettenkamp können sich zahlreiche Bürger und Verantwortungsträger des Rates vorstellen, die abgängigen Spielgeräte auf den Spielplätzen der Gemeinde selber zu bauen. Fachwissen ist reichlich vorhanden. Die Idee ist aber nicht unumstritten.

Nicht lange reden – anpacken! Dieses Motto, das in vielen Gemeinden des Nordkreises durch den ehrenamtlichen Einsatz fleißiger Helfer immer wieder kleine wie große Projekte möglich macht, gilt auch für die Gemeinde Kettenkamp. In der jüngsten Ratssitzung berichtete der Vorsitzende des Ausschusses für Senioren, Jugend, Sport, Kultur und Soziales, Florian Berkemeyer, über die Idee, die Spielplatzgeräte nicht einfach neu zu kaufen, sondern diese selber zu bauen.

Spielgeräte müssen abgebaut werden

Anlass für die Überlegungen war die vergangene Jahreshauptinspektion der Spielplätze in Kettenkamp. Ergebnis der Überprüfung war, dass viele Spielgeräte aufgrund der bei der Herstellung verwendeten Substanzen umgehend zu entfernen seien. Es wurden vom Fachausschuss Ersatzmaßnahmen, wie die Anschaffung von „Dreier-Recks“ empfohlen. Ebenso solle anstelle von Spieltürmen die Aufschüttung eines Walls erfolgen und dabei örtlich vorhandene Spielgeräte wie beispielsweise Rutschen wiederverwendet werden.

Tüv-Abnahme nicht erforderlich

Der Ausschuss hatte gründlich recherchiert, ob es denn überhaupt realistisch zu verantworten sei, Spielgeräte selber zu bauen. Das Ergebnis war deutlich: Es ist möglich. Der Bau der Geräte müsse DIN-gerecht erfolgen und mit der Versicherung der Gemeinde abgestimmt werden. Die Verantwortung für den Bau müsse von einem Sachverständigen übernommen werden, dann könnten die Arbeiten unter Anleitung von jedem, so auch von einer Elterninitiative, ausgeführt werden. Die sachverständige Person müsse auch die Planung übernehmen. Schließlich müsse das fertige Spielgerät von einem Sachverständigen abgenommen werden. Das sei schriftlich zu dokumentieren und zusammen mit allen weiteren Prüfberichten der jeweiligen „Spielgeräteakte“ beizufügen. Eine Prüfung des Tüv oder einer vergleichbaren Institution müsse nicht erfolgen.

Besonderes ehrenamtliches Engagement

So weit, so praktisch. Werner Lager (SPD) gab zu bedenken, dass diese Vorgehensweise hinsichtlich möglicher Haftungsfragen auch eine Gefahr bedeuten könne. Es zumindest zu versuchen, schlug Anita Lennartz (CDU) vor, denn das ehrenamtliche Engagement der Kettenkamper sei auch an dieser Stelle besonders, so die Ratsfrau.

Kommissionen nicht ohne Gemeindevertreter

Darauf, die Haftungsfragen genau im Blick zu haben, wies auch Michael Johanning (CDU) hin. Darüber hinaus sei es ihm aber ganz wichtig, dass künftig immer ein Vertreter der Gemeinde an der Kommission, die die Spielplätze überprüfe, teilnehme. „Das ist oft nicht zielführend, was da passiert“, so der stellvertretende Bürgermeister. Es gebe Spielräume und manches sei auch Auslegungssache. Auch sei es gut, die Prüfer gelegentlich zu wechseln. Die Geräte zumindest teilweise sicher und gut in Eigeninitiative herzustellen, wollte er nicht ausschließen. Johanning: „Wenn es einen Weg gibt, sollten wir ihn gehen.“ An dem Thema wird nun weiter gearbeitet.