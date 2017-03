Drei neue Gesichter Das ändert sich nach der Wahlwiederholung im Quakenbrücker Stadtrat

Quakenbrück. Der Quakenbrücker Stadtrat kommt am Montag, 27. März, zu seiner ersten Sitzung nach der Wiederholung der Briefwahl zusammen. Durch die veränderte Sitzverteilung gibt es personelle Wechsel. Drei Ratsmitglieder verlieren ihren Sitz, drei neue Gesichter rücken nach.

Hauptsächlich um Regularien geht es in der Sitzung des Stadtrates. Neun Punkte stehen auf der Tagesordnung. Hier vorab die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was ändert sich im Stadtrat? Die CDU ist künftig mit elf Mandaten im Stadtrat vertreten, eins mehr als bisher. Auch die Sozialdemokraten gewannen am 5. März ein Mandat hinzu, ihre Fraktion besetzt nun zehn Sitze am Ratstisch. Die Partei Die Linke verlor bei der Wiederholung der Briefwahl vor drei Wochen zwei ihre bisher sieben Sitze. Keine Veränderungen hatte es dagegen bei FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegeben.

Gab es Einsprüche gegen das Wahlergebnis? Nein. Nach der amtlichen Bekanntmachung des Endergebnisses durch den Wahlausschuss am 7. März konnten zwei Wochen lang Einsprüche eingelegt werden. Das ist nicht erfolgt, wie aus der Tischvorlage für die heutige Stadtratssitzung hervorgeht.

Wer muss den Stadtrat verlassen? Die Fraktionsmitglieder der Linken, Nikolas Boos und Amet Nouri, haben ihr Mandat am 5. März verloren. Auch Vincente Castelo Pedro (CDU) gehört dem Stadtrat künftig nicht mehr an. Auf dem Wahlvorschlag der Christdemokraten hatte es eine Veränderung bei der Stimmerverteilung gegeben.

Wer rückt in den Rat nach? Für die CDU sind es Gerd-Uwe Meinecke und Marion Haidukiewitz, für die SPD hat Detlef Bülow den Sprung den Ratstisch geschafft. Sie werden in der Sitzung durch den Hauptverwaltungsbeamten als Ratsmitglieder eingeführt, förmlich verpflichtet und auf Amtsverschwiegenheit, Mitwirkungsverbot und Treuepflicht hingewiesen.

So sieht die Sitzverteilung im Stadtrat Quakenbrück nach der Wiederholung der Briefwahl aus. Grafik: Sascha Nabrotzky/NOZ

Ändert sich die Sitzverteilung auch im Verwaltungsausschuss? Ja. Der neunköpfige Verwaltungsausschuss (VA), das höchste Beschlussgremium nach dem Stadtrat, bekommt eine leicht veränderte Besetzung. Die SPD-Fraktion hat einen Antrag auf Neubesetzung gestellt, weil die Zusammensetzung des VA nicht mehr dem Verhältnis der Stärke der Fraktionen und Gruppen entspricht. Die CDU besetzt im VA wie bisher drei Sitze, die SPD gewinnt einen Sitz hinzu (künftig drei Sitze). Die Linke verliert einen Sitz und entsendet wie FDP und Bündnis 90/Die Grünen künftig einen Vertreter in den Verwaltungsausschuss.

Gibt es Veränderungen in der Zuteilung der Ausschussvorsitze? Ja. Der Stadtrat hat in der konstituierenden Sitzung im November entschieden, drei Fachausschüsse einzurichten. Dabei bleibt es auch weiterhin, allerdings verliert die Partei Die Linke den einen ihr zustehenden Ausschussvorsitz. Der CDU stehen künftig zwei Ausschussvorsitze zu, der SPD-Fraktion wie bisher einer. Die Christdemokraten führten bisher den Ausschuss für Planen und Bauen und beanspruchen den Zugriff auf den Ausschuss für Soziales, Jugend und Kultur, dessen Leitung bisher der Linken zufiel. Die SPD stellt vermutlich weiterhin den Vorsitzenden im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Finanzen.

Die Sitzung des Stadtrates beginnt am Montag, 27. März, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Quakenbrück.