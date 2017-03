Streife macht Feuer Garaus Polizei löscht in Badbergen Motorbrand mit Cola und Saft

Badbergen. Auf unkonventionelle Weise hat eine Polizeistreife auf der Bundesstraße 68 in Badbergen einen Motorbrand gelöscht. Sie griffen zu Cola und Saft, um den Flammen den Garaus zu machen.

Der kuriose Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben vom Sonntag bereits am Freitagnachmittag. Eine Polizeistreife war auf der Bundesstraße 68 in Badbergen in Höhe des Parkplatzes auf einen Audi A6 Kombi aufmerksam geworden, der mit eingeschaltetem Warnblinklicht am Straßenrand hielt. Eine 48-jährige Frau aus Badbergen hatte den Wagen dort abgestellt, weil sie beim Öffnen der Motorhaube einen Brand im Motorraum bemerkt hatte.

Cola und Apfelsaft statt Wasser und Pulver

Die zufällig vorbeikommende Polizeistreife aus Bersenbrück unternahm mit eigenen Mitteln erste Löschversuche, doch die Flammen loderten weiter. Der im Kofferraum befindliche Wocheneinkauf bewahrte die Frau schließlich vor einem noch viel größeren Schaden: Kurzerhand griffen die Beamten zu einigen Flaschen mit Cola und Apfelsaft und kippten Fruchtsaft und Brause über den Motor. Mit Erfolg, denn die alarmierte Feuerwehr musste nicht mehr tätig werden. Der Wagen war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.