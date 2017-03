Eröffnung am 26. März 2017 Ausstellung zur Reformation im Stadtmuseum Quakenbrück

Quakenbrück. 500 Jahre Reformation – dieses Jubiläum greift auch das Stadtmuseum Quakenbrück auf und initiiert eine Sonderausstellung. Sie wird am Sonntag, 26. März 2017, eröffnet.

„500 Jahre Reformation – gegeneinander, nebeneinander, miteinander – Reformation in Quakenbrück in den letzten 70 Jahren“ – das ist der exakte Titel der neuen Ausstellung, die bis Ende Oktober im Stadtmuseum Quakenbrück zu besichtigen sein wird. Der Arbeitskreis Christlicher Kirchen im Artland hat in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum Quakenbrück eine Vielfalt an Bildern, Objekten und Dokumenten zusammengestellt, die die Veränderung in den vergangenen 70 Jahren bis heute an den Beispielen Schule, Krankenhaus und Heirat beleuchten.

Eröffnungsfeier im Hermann-Bonnus-Haus

Die Eröffnungsfeier zur Ausstellung über die Geschichte der beiden großen Konfessionen in der Stadt Quakenbrück findet am Sonntag, 26. März 2017, um 15 Uhr im Hermann-Bonnus-Haus, Große Kirchstraße 14, statt. Als Referent geht Heinrich Böning auf die Geschichte der Reformation und ihre Auswirkungen in Quakenbrück ein. Im Anschluss werden alle Gäste zum Sektempfang und zur Fortsetzung der Veranstaltung in das Stadtmuseum eingeladen.

Drei Erzählcafés im Stadtmuseum geplant

Während der Ausstellung werden in drei „Erzählcafés“ im Stadtmuseum unter der Teilnahme von Zeitzeugen die Veränderungen an den Beispielen Schule, Krankenhaus und Heirat beleuchtet. Am Sonntag, 14. Mai 2017, geht es um 15 Uhr um das Thema Schule, das Thema Heirat wird am Sonntag, 20. August, um 15 Uhr beleuchtet. Am Dienstag, 31. Oktober 2017, gibt es um 15 Uhr ein Erzählcafé zum Thema Krankenhaus.

Die Sonderausstellung im Stadtmuseum Quakenbrück ist donnerstags, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.