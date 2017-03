Diensthandy immer griffbereit Schüler der OBS Artland richten Sanitätsdienst ein

Quakenbrück. Seit einigen Wochen nun gibt es einen Schulsanitätsdienst an der Oberschule in Quakenbrück, der Dank der Initiative einiger Schüler ins Leben gerufen wurde.

Nach einigen Vorgesprächen kam man in der OBS Artland zu der Überzeugung, dass der Schulsanitätsdienst ein sinnvolles und fördernswertes Projekt sei. Schulleiter Hendrik Tenorth beauftrage Peter Meßmann mit der dessen Betreuung. In einem ersten Schritt wurden rund zehn Schüler der sechsten bis zehnten. Klasse durch die Johanniter zu Schulsanitätern ausgebildet. In diesem Frühjahr werden weitere Jugendliche dazukommen, um den Schulsanitätsdienst auf noch mehr Schultern zu verteilen.

Erstversorgung im Krankenzimmer

Was sind die praktischen Aufgaben der Schulsanitäter? Sie können für alle Erkrankungen und Verletzungen zur Erstversorgung herangezogen werden. Dazu haben die diensthabenden Schüler ein Diensthandy, auf dem sie während des gesamten Schulvormittags erreichbar sind. Im Ernstfall werden sie dann angerufen und dürfen den Unterricht verlassen, um ihren kranken oder verletzten Mitschülern zur Hilfe zu eilen. In einem eigens für sie eingerichteten Krankenzimmer findet die Erstversorgung statt. Im Laufe der vergangenen Wochen konnten die Schulsanitäter auch schon mehrfach ihr Können unter Beweis stellen.