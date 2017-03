300 Helfer im Einsatz Frühjahrsputz in Flur und Feld rund um Salzbergen

Salzbergen . Gemeinsam haben fast 300 Salzbergener bei der Landschaftssäubergungsaktion in Salzbergen mitgemacht.

Unter der Organisation von Ordnungsamtsmitarbeiter Hermann Niemeyer strömten Mitglieder vieler Vereine, der Jägerschaft, der Landjugend, des Bahnstättenwerkes und die Aktiven der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr aus, um die Wegeseitenräume von Unrat zu befreien. Die größte Teilnehmergruppe waren wieder Lehrer, Eltern und Schüler der Grundschule Holsten-Bexten. Aber auch zahlreiche Flüchtlinge, unterstützt von den Integrationslotsen des „Internationalen Freundeskreises Salzbergen“ und der „Initiative für Sprachförderung und Kunst“, ließen es sich nicht nehmen, tatkräftig mit anzupacken.

Erbost über Sorglosigkeit

Auch wenn die Anzahl der gesammelten Müllsäcke, die am gemeindlichen Bauhof durch die dortigen Mitarbeiter Norbert Niemeier und Martin Piepel auf LKW verladen wurden, insgesamt geringer ausfiel als in den Vorjahren, war mancher Teilnehmer der Aktion erbost über die Sorglosigkeit vieler, ihren Müll einfach in der Landschaft zu entsorgen.

Abschluss bei Erbsensuppe

Nach getaner Arbeit fand der Abschluss sowohl im Gemeindehaus Holsten als auch rustikal in der Maschinenhalle des gemeindlichen Bauhofes bei Erbsensuppe und Würstchen statt, die Bürgermeister Andreas Kaiser, Hermann Niemeyer, Birgit Orlik, Christina Landwehr und Anja Marti an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgaben.

Viele junge Teilnehmer

Kaiser freute sich insbesondere über die zahlreichen Jugendlichen und Kinder, die dem Aufruf zu dieser Aktion gefolgt waren und sich trotz des teilweise widrigen Wetters auf den Weg gemacht hatten. „Vielleicht gelingt es uns, im nächsten Jahr weitere Vereine und Verbände oder auch interessierte Bürgerinnen und Bürger zu aktivieren, an der Aktion teilzunehmen. Diese käme nicht nur der Umwelt zu Gute, sondern stärke auch immens das Gemeinschaftsgefühl“, erklärte Kaiser abschließend.