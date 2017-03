Besonderes Programm KFD Rhede feiert im Oktober 100-jähriges Bestehen

kagr Rhede. Die Ortsgruppe St. Nikolaus Rhede der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) feiert am 22. Oktober 2017 ihr 100-jähriges Bestehen. Dann soll den geladenen Frauen ein ganz besonderes Programm geboten werden, kündigte Hildegard Hinrichs, Vorsitzende des Vereins, auf der Generalversammlung an.

Während der Versammlung, die mit einem Wortgottesdienst in der Kirche begann und musikalisch von der Gitarrengruppe Rhede begleitet wurde, wurden zahlreiche Mitglieder für ihre jahrelange Treue zur Gemeinschaft ausgezeichnet. Neben sechs Ehrungen für 25 Jahre und zwei Ehrungen für 30 Jahre wurden sechs Frauen für 40 Jahre Treue geehrt. Maria Schmidt, Maria Grote, Anneliese Kampling und Hedwig Döbber-Rüther traten bereits vor einem halben Jahrhundert in die KFD ein. Für 60 Jahre Treue wurden Gisela Sandmann und Josefa Haare ausgezeichnet. Feierlich aufgenommen in den Verein wurden Elisabeth Voorwold und Rita Ahrens, die zur Begrüßung eine Kerze erhielten.

Bei den Vorstandswahlen verabschiedete Vorsitzende Hinrichs Ingrid Wotte nach acht Jahren im Führungsgremium. Ihr Amt wird Marlies Assies übernehmen.

„Es war einiges, was wir im letzten Jahr zustande gebracht haben“, betonte Hinrichs beim Blick auf das vergangene Vereinsjahr und erinnerte an die gemeinsamen Veranstaltungen. Im Mai hätten 40 Frauen an einer Tagesfahrt nach Oldenburg teilgenommen, wo der Schlossgarten besichtigt und das Theater „Der große Abend der kleinen Diktotoren“ besucht worden seien. Bei einem Abend zum Thema „Zu Atem kommen“ hätten die Frauen außerdem gelernt, wie wichtig es sei, sich auch einmal Zeit für sich selbst zu nehmen. Neben dem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Bückeburg hätte im Dezember auch eine Adventsfeier zum Thema „Was ist wirklich wichtig in unserem Leben?“ stattgefunden.

„Auch in diesem Jahr haben wir neben der Jubiläumsfeier noch viele weitere Veranstaltungen geplant“, berichtete Hinrichs. Ein Höhepunkt solle der Besuch der Kirchenkabarettistin Ulrike Böhmer am 11. Mai in Rhede sein. Außerdem sei im August eine Tagesfahrt nach Emsbüren zum Bauerngarten und ins Shoppingcenter nach Ochtrup geplant.