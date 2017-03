Ausstellung bis Palmsonntag „Indien – schwarz, weiß, bunt“ in Papenburger St.-Josef-Kirche

Papenburg. Unter dem Titel „Indien – schwarz, weiß, bunt“ steht eine Ausstellung im Vorraum der St.-Josef-Kirche im Vosseberg in Papenburg. Konzipiert und erstellt hat die Präsentation die Indiengruppe der Kirchengemeinde.

Der Initiativkreis unterstützt seit rund fünf Jahren das Misereor-Projekt „Prashanti – Ort des Friedens“ im Dorf K.Nuagam (Provinz Kandhamal) im Bundesstaat Odisha. Im Oktober 2015 war eine achtköpfige Gruppe aus der Kirchengemeinde nach Indien gereist und hatte das „Prashanti“-Zentrum besucht. Die Ausstellung spiegelt persönliche Erfahrungen der Reisegruppe verbunden mit allgemeinen Informationen über den südasiatischen Staat wider, in dem mehr als 1,3 Milliarden Menschen leben.

Land der Gegensätze

„Erlebt haben wir Indien als Land der Gegensätze“, zeigte Winfried Reinhard als Sprecher der Indiengruppe zur Eröffnung der Ausstellung auf. Dies drücke auch der Titel der Präsentation aus: Das Weiß stehe für die schönen und positiven Aspekte des Landes. Strahle weißes Licht durch ein Prisma werde es in die bunten Spektralfarben zerlegt. So bunt sei auch Indien: „Faszinierende Landschaften und Gärten, großartige Gebäude, die farbenfrohe Kleidung der Menschen, bunte Farben und Blumen auf den Straßen und in den Tempeln sowie eine Vielfalt von Religionen, Kulturen und Ethnien“, sagte Reinhard.

„Hässliche Seite“

Es gebe aber auch die schwarze, „die hässliche Seite“. In Indien lebten viele Menschen in Armut und Elend. Wesentlich schlimmer sei aber die Benachteiligung, die Menschen durch das immer noch gelebte Kastensystem erfahren würden, sowie die Unterdrückung von religiösen Minderheiten. Etwa zwei Prozent der Menschen in Indien sind dem Christentum verbunden. Die vom System Ausgegrenzten stehen nach Darstellung von Reinhard nahezu rechtlos außerhalb der Gesellschaft und erfahren kaum Unterstützung von staatlicher Seite.

Hier setzt das Projekt „Prashanti – Ort des Friedens“ an. „Wir haben Prashanti als starke Einrichtung zur Überwindung von Gewalt und Schaffung von Frieden auf lokaler Ebene erlebt“, unterstrich Reinhard. Misereor kümmert sich dort um die Verbesserung der Lebenssituation von indischen Ureinwohnern (Adivasis) und Kastenlosen (Dalits). Verbunden damit ist das Eintreten für die Achtung der Menschenrechte und die Religionsfreiheit.

Die Ausstellung „Indien – schwarz, weiß, bunt“ ist bis Palmsonntag im Vorraum der St.-Josef-Kirche zu sehen. Voraussichtlich ab Ende April wird sie für weitere zwei Wochen in der St.-Antonius-Kirche gezeigt.