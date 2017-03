Spiel und Spaß im Marstall Freizeit für bedürftige Familien aus Papenburg

Papenburg. Spaß und Erholung bietet die Familienfreizeit des Kinderschutzbundes Papenburg, des Sozialen Kaufhauses und des Caritasverbandes bedürftigen Familien nun bereits zum achten Mal. Vom 24. bis 28. Juli können Eltern und Kinder, die nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehen, dabei dem Alltag entfliehen.

Die Familienfreizeit findet wieder im Marstall Clemenswerth in Sögel statt. Bereits seit Jahren habe sich die Einrichtung als ideal erwiesen. In den fünf Tagen stehen Spiele, Bastelangebote, Aktionen und gemeinsame Zeit mit den Liebsten auf dem Programm. Wie Stefanie Blöchl-Ohlmann vom Kinderschutzbund verriet, gibt es jedes Jahr ein anderes Motto für die Freizeit, das aber noch nicht preisgegeben wird.

Los geht es am Montag, 24. Juli, um 10.30 Uhr beim Marktplatz in Papenburg neben dem DRK-Heim. Von Sögel Richtung Heimat geht es dann am Freitag, 28. Juli, um 11.30 Uhr. Die beiden Fahrten, die täglichen Mahlzeiten, vier Übernachtungen und alle anderen Freizeitangebote sind in einem Kostenbeitrag von zehn Euro pro Person enthalten. Vor der Fahrt findet am 13. Juni um 16 Uhr ein Kennlerntreffen für alle Teilnehmer im Haus des Kinderschutzbundes statt.

Die freien Plätze werden nach dem zeitlichen Eingang der Anmeldungen vergeben. Auch Menschen mit Migrationshintergrund können an der Familienfreizeit teilnehmen. Allerdings sollten sie die Grundkenntnisse in der deutschen Sprache beherrschen. Anmeldungen sind beim Kinderschutzbund (Montag bis Donnerstag von 10 bis 12 Uhr) und im Sozialen Kaufhaus (Montag bis Donnerstag 14 bis 17 Uhr) möglich. Die Anmeldefrist endet am 1. Juni.

Eltern und Kinder, die bereits im vergangenen Jahr dabei waren, werden nach den Worten von Ulla Naujok vom Sozialen Kaufhaus nur dann berücksichtigt, wenn nach dem Ende der Anmeldefrist noch Plätze zur Verfügung stehen sollten. Finanziert wird die Familienfreizeit aus Spendengeldern. Ein Teil konnte bereits aus dem Überschuss der Wunschzettelaktion der zurückliegenden Adventszeit erwirtschaftet werden. Beteiligt an dem Familien-Projekt ist auch das Soziale Kaufhaus des Sozialdienstes katholischer Frauen und Männer (SKFM).