Auch gelbe Tonnen Thema im Ausschuss Keine Müllabfuhr in engen Sackgassen im ganzen Emsland?

Papenburg/Meppen. Eine Richtlinie der Unfallversicherung führt wohl dazu, dass im ganzen Emsland künftig Fahrzeuge der Müllabfuhr nicht mehr rückwärts in Sackgassen fahren dürfen. Das wurde im zuständigen Ausschuss bekannt. Gesprochen wurde dort auch kurz über die Einführung gelber Tonnen.

Öffentlich geworden waren die Probleme bei der Abfuhr in engen Sackgassen durch Proteste von Anwohnern der Winkelstraße in Meppen. Dort waren in den vergangenen Monaten wiederholt die blauen Tonnen stehengeblieben. Die für die Entsorgung von Papiermüll zuständige Firma Augustin hatte dabei auf neue Regeln der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung hingewiesen, wonach rangierende Müllwagen nicht mehr rückwärts in enge Sackgassen fahren dürfen, nachdem es wiederholt zu tödlichen Unfällen gekommen war.

Auf Nachfrage von Hubert Kruse, der für die CDU im Betriebsausschuss Abfallwirtschaft sitzt, bestätigte Heinz Bökers, stellvertretender Betriebsleiter des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) Emsland, die neuen Vorgaben. „Früher war es üblich, dass Sackgassen mit einem Wendekreis von 14 Metern ausgestattet wurden, heutzutage sind 18 Meter Durchmesser Standard. Für Entsorgungsfahrzeuge heutiger Dimension sind die alten Sackgassen vielfach zu eng“, erklärte Bökers. Der AWB und der Landkreis werden sich in den kommenden Monaten sämtliche Sackgassen im Emsland ansehen und entscheiden, ob sie noch befahren werden können oder nicht. Wenn nicht, müssen Betroffene die Tonne künftig an die nächste Straßenecke schieben. Betroffene sollen schriftlich informiert werden.

Hohe Kosten für Anschaffung gelber Tonnen

Ebenfalls gesprochen wurde im Ausschuss kurz über das Thema gelbe Tonnen. Bökers berichtete, dass die jetzige vertragliche Regelung mit dem Dualen System Deutschland (DSD) bis Ende 2018 gilt. Erste Gespräche, wie es danach weitergeht, könnte es Ende dieses Jahres geben. „Die spannende Frage wird sein, wer zahlt die Kosten für die Anschaffung der etwa 100.000 Tonnen von 2,5 bis 3 Millionen Euro?“ Wie berichtet, sind die jetzigen gelben Säcke in der Bevölkerung umstritten, weil sie schnell reißen und in den Ausgabestellen nicht selten vergriffen sind.

