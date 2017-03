Mehrheitlicher Beschluss Papenburger Rat verweist Anträge in Fachausschüsse

Papenburger Rat verweist Anträge in Fachausschüsse MEC öffnen

Die UWG setzt sich für eine längere Sperrung des Hauptkanals für den Pkw-Verkehr ein. Foto: Christoph Assies

Papenburg. Der Papenburger Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend gleich mehrere Anträge aus den Fraktionen mehrheitlich in die jeweiligen Fachausschüsse verwiesen.