Ausschuss segnet Vorschlag ab Mahnschreiben für zu volle Mülltonnen im Emsland kommen

Papenburg/Meppen. Im Landkreis Emsland werden ab April 2017 automatisch Mahnschreiben verschickt an diejenigen, die Mülltonnen zu voll oder falsch befüllen. Das haben die Mitglieder des Betriebsausschusses Abfallwirtschaft des Landkreis Emsland einstimmig beschlossen.

Zuvor hatte Heinz Bökers, stellvertretender Betriebsleiter des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) Emsland, dem Ausschuss ausführlich erklärt, wieso der AWB das Verfahren, das mehrere Mahnstufen vorsieht, einführen möchte.

Dass falsch oder zu stark befüllte Abfalltonnen bei der Abfuhr und der Aufbereitung des Mülls große Probleme bereiten, verdeutlichte Bökers auch anhand von Probleme. Bei extremen Beispielen hatten Nutzer große Betonklötze oder sehr lange Holzplatten in die graue Restmülltonne gestopft, Papierhülsen ragten meterlang aus der Tonne heraus, auch kunstvoll gestapelte Müllsäcke sind keine Seltenheit. Die größten Probleme bereiten Fremdstoffe wie Kunststoff oder Glas in der Biotonne, weil sie den Vergärungsprozess in der Aufbereitungsanlage verzögern können.

Tausendfach Fehlverhalten aufgedeckt

Seit 2015 sind wie berichtet alle Tonnen und Abholfahrzeuge mit einem Identsystem ausgestattet, über das überprüft wird, ob der Behälter angemeldet ist. Außerdem wird festgehalten, zu welchem Zeitpunkt die Abfuhr stattgefunden hat. Der AWB hat die Fahrer vom 1. Juli bis 31. Dezember 2016 zusätzlich erfassen lassen, ob eine Tonne falsch oder zu voll befüllt ist.

Die Ergebnisse sind erstaunlich: Gezählt wurden 7155 falsch befüllte graue Tonnen. In 5628 Fällen handelte es sich um ein einmaliges Fehlverhalten, in 1527 Fällen waren „Wiederholungstäter“ am Werk. Bei der braunen Tonne wurden 5737 Fälle registriert, 4202 Mal waren es „Ersttäter“, in 1532 Fällen wiederholte Falschbefüller. „Bei einem Haushalt wurden 15 Vergehen innerhalb von sechs Monaten gezählt, bei einem anderen zehn“, berichtete Bökers über einige Unverbesserliche.

Geldstrafen drohen bei vierter Mahnung

Vor allem sie sollen über die Mahnungen erreicht werden. „Wir erwarten, dass sich die meisten Haushalte bereits nach dem ersten Hinweisschreiben wieder ordnungsgemäß verhalten“, sagt Bökers. Wenn nicht, werden sie wie berichtet beim zweiten Schreiben aufgefordert, eine größere Tonne zu bestellen, beim dritten Mal bleibt die Tonne bei der nächsten Abfuhr stehen. Bei vier Schreiben wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, bei dem Strafen von bis zu 5000 Euro drohen.

Der stellvertretende Betriebsleiter bekräftigte, dass die Fahrer nicht angewiesen werden sollen, im sämtliche Tonnen zu schauen, um zu prüfen, ob sie vollständig korrekt befüllt sind. Allerdings verfügen die Lkw über Kameras, die dem Fahrer einen Blick ins Innere des Fahrzeugs gewähren.

Ausschuss stimmt einstimmig dafür

Alle im Ausschuss vertretenen Parteien begrüßten das Vorgehen. Michael Fuest von Bündnis 90/Die Grünen sagte: „Die gezeigten Beispiele von falsch befüllten Tonnen machen nachdenklich. Die Missstände müssen abgestellt werden.“ SPD-Ausschussmitglied Dorothea Schmidt sagte: „Wir sind uneingeschränkt für das System.“ Hubert Kruse (CDU) hält das Verfahren für „bürgerfreundlich“, es sei ein „Appell an die Bürger für eine vernünftige Abfalltrennung“. Tobias Kemper (FDP) forderte empfindliche Strafen für die Unverbesserlichen. „Wenn eine kleine Minderheit die große Mehrheit schädigt, indem sie höhere Kosten verursacht, fordern wir eine harte Gangart“, so Kemper.

Am Ende stimmte der Betriebsausschuss einstimmig dafür, das Mahnsystem zum 1. April 2017 einzuführen. Der AWB sagte zu, am Jahresende ein erstes Zwischenfazit zu ziehen und dieses dem Ausschuss vorzulegen.