Nach kontroverser Debatte Papenburg verhängt Veränderungssperre am Hauptkanal

Papenburg. Nach einer kontroversen Debatte hat der Papenburger Stadtrat eine Veränderungssperre für Bauten am Hauptkanal links zwischen Wiek und Hermann-Lange-Straße verhängt. Sie gilt längstens für ein Jahr.

In dieser Zeit dürfen nach dem mehrheitlichen Beschluss des Stadtrates (19:13 Stimmen) in seiner Sitzung am Donnerstagabend „keine erheblichen oder wesentlichen wertsteigernden Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, vorgenommen werden“, heißt es in der Sitzungsvorlage für den Satzungsbeschluss. Anlass für die Sperre ist das Vorhaben eines Immobilienbesitzer-Ehepaares, ein Gebäude unter anderem mit blauen Dachziegeln farblich anders zu gestalten. Einen weiteren Bau, das Gebäude an der Ecke Hauptkanal/Wiek, würde das Paar gerne viergeschossig ausbauen. Die Stadt will dort hingegen maximal drei Geschosse zulassen.

Fehnstadt-typisches Erscheinungsbild erhalten

Wie Stadtbaurat Jürgen Rautenberg in der Ratssitzung ausführte, geht es der Verwaltung in dem von der Sperre betroffen Bereich unter anderem darum, das fehnstadt-typische Erscheinungsbild zu erhalten. Eine entsprechende Bedeutung habe der Bereich für den Tourismus. Mit der Sperre könne die Verwaltung die Vorhaben der Bauherren zurückweisen. Zudem ginge es darum, Zeit zu gewinnen, in der man im weiteren Gespräch mit dem Architekten gemeinsam ausloten könne, was möglich sei und was nicht. Deshalb sei eine Veränderungssperre auch kein „böses Instrument“, beschwichtigte Rautenberg. Zudem gebe es Ausnahmemöglichkeiten. „Ohne Veränderungssperre hingegen geht alles.“ Verwaltung und Stadtrat hätten keine Gestaltungs- und Eingriffsmöglichkeiten mehr.

Die Erklärungen des Stadtbaurates brachten Jürgen Broer (SPD) in Rage. „Das ist viel zu harmlos dargestellt. Eine Veränderungssperre ist eine Enteignung. Das habe ich als Bokeler selbst erlebt. Da geht mir der Hut hoch“, wetterte Broer im Hinblick auf die Sperre für die geplante Hafenerweiterung im Bokeler Bogen.

Sperre als Zeitgewinn

Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) warnte indes davor, „hier eine Entwicklung laufen zu lassen, die wir heute noch nicht kennen“. Mit der Sperre gewinne man Zeit, um städtebaulich zu überlegen, was in diesem Bereich passieren solle. Zudem wies er darauf hin, dass die Verwaltung bei einer fehlenden Veränderungssperre keine Verantwortung für eine mögliche städtebauliche Fehlentwicklungen übernehmen könne.

Nach Auffassung von CDU-Fraktionschef Hermann Wessels „schränken wir mit dem Beschluss nichts ein, sondern beschließen nur, dass zunächst nichts geändert wird“. Wer verkennen wolle, dass Papenburg eine Fehnstruktur habe, müsse auch verstehen, dass wir mit dem Aussehen der Gebäude an den Kanälen vorsichtig umgehen.

Das ließen Ludger Husmann (SPD) und Knut Glöckner (Grüne) nicht gelten. In anderen Fällen an derselben Straße habe die Stadt nicht so genau hingeschaut, argumentierten sie. Friedhelm Führs (CDU) meinte hingegen, dass alte Bausünden keine neuen rechtfertigen würden. Zudem müsse man sich darüber im Klaren sein, dass man bei der gegenwärtigen Planung der Bauherren an der Ecke Hauptkanal/Wiek ein Gebäude bekomme, das fast so hoch sei wie das der Sparkasse Emsland am Untenende. UWG-Ratsherr Norbert Kramer mutmaßte indes, dass hier nach Gutdünken entschieden werde. Marion Terhalle (FDP) und Jens Schmitz (AfD) sprachen von einem massiven Eingriff in die Eigentumsrechte der Anlieger. Am Ende stimmten CDU, Grüne und UWG für, SPD, FDP, UBF und AfD gegen die Sperre.