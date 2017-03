Emsüberführung am 26. März 2017 „Norwegian Joy“ verlässt Meyer Werft am Sonntagabend

Papenburg. Am Sonntagabend verlässt „Norwegian Joy“ die Papenburger Meyer Werft.

Wie die Schiffbauer am Freitagnachmittag mitteilten, soll das 333 Meter lange und 41,4 Meter breite Schiff gegen 21 Uhr die 45 Meter breite Durchfahrt der Dockschleuse im Werfthafen passieren. Die Jann-Berghaus-Brücke in Leer soll um 4 Uhr am Montagmorgen erreicht werden. Das Emssperrwerk bei Gandersum ist das letzte Bauwerk, dass das Schiff auf dem Weg zur offenen See passieren wird. Die „Norwegian Joy“ wird hier gegen 8.30 Uhr erwartet und das Sperrwerk um 12.45 Uhr passieren. Gegen 14 Uhr wird das Kreuzfahrtschiff vor Emden gedreht und wird am Montagabend im niederländischen Eemshaven erwartet.

Am Mittwoch hatte das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Emden schon bekannt gegeben, das Kreuzfahrtschiff werde in der Nacht zum kommenden Montag, 27. März 2017 überführt. Die Meyer Werft bestätigte den Termin zunächst nicht. Werftsprecher Günther Kolbe hatte am Dienstag erklärt, dass die Terminfindung für die Überführung aufgrund der Wetterlage generell im Frühjahr und Herbst schwieriger sei, als im Sommer bei weitgehend stabilen Wetterlagen.

Laut dem Deutschen Wetterdienst soll es nun am Sonntagabend zum geplanten Überführungstermin der „Norwegian Joy“ leicht bewölkt sein. Der Wind kommt aus Nordost mit Stärke 4.

Das Kreuzfahrtschiff soll Ende April am Columbus Cruise Center in Bremerhaven an den Auftraggeber, die US-Reederei Norwegian Cruise Line übergeben werden. Bis dahin stehen auf der Nordsee nach Angaben der Werft noch nautische und technische Probefahrten an. Das Schiff wird auf dem chinesischen Kreuzfahrtmarkt eingesetzt und ist vorerst das drittletzte, das die Meyer Werft für die Norwegian Cruise Line baut.

Nach der „Norwegian Joy“ wird im Herbst die „World Dream“ an die asiatische Reederei Dream Cruises abgeliefert. Zuvor bildet der 335 Meter lange Luxusliner am Samstag, 9. September 2017, die Kulisse für das NDR 2 Papenburg Festival. Auf der Bühne am Werfthafen treten dann vor 25.000 Musikfans Jan Delay & Disko No. 1, Andreas Bourani, Olly Murs, Max Giesinger, Culcha Candela und Glasperlenspiel auf. Das Festival ist seit Anfang März ausverkauft.

Einen Tag zuvor, am Freitag, 8. September 2017, tritt Rock-Legende Udo Lindenberg für sein einziges Freiluftkonzert vor der „World Dream“ auf.

Wir halten Sie im Liveticker auf dem Laufenden.