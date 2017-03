60 Feuerwehrleute im Einsatz Großbrand vernichtet Scheune in Papenburg

schü/gs Papenburg. Eine an ein Wohnhaus angebaute Scheune im Papenburger Ortsteil Herbrum ist am frühen Freitagmorgen ein Raub der Flammen geworden. Verletzt wurde niemand, die Brandursache war zunächst unklar.

Nach Angaben der Feuerwehr geriet das Gebäude an der Straße Großes Meer im Bereich der Gärtnersiedlung gegen 1.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Da das Haus zurzeit nicht bewohnt sei, seien keine Menschen gefährdet worden. Es sei jedoch beträchtlicher Sachschaden entstanden. Die Höhe steht laut Polizei bislang nicht fest.

Wie Stadtbrandmeister Josef Pieper berichtet, seien die Einsatzkräfte unter dem Alarmstichwort „Garagenbrand“ gerufen worden. „Bei Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich doch heraus, dass sie es mit einem ausgedehnten Scheunenbrand zu tun hatten“, so Pieper. Er ließ deshalb eine Alarmstufenerhöhung für die Freiwilligen Feuerwehren Aschendorf und Untenende auslösen. Kurze Zeit später seien rund 60 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen vor Ort gewesen. Das Feuer, das laut Feuerwehr im Bereich eines Gebäudeanbaus ausbrach, breitete sich den Angaben zufolge rasch auch in den Bereich des Dachstuhls aus, sodass die Löscharbeiten auch von der Drehleiter aus unterstützt wurden. „Ein Übergreifen auf das direkt angebaute Wohnhaus konnte durch einen massiven Löschangriff mehrerer Trupps und über die Drehleiter verhindert werden“, erklärt Pieper. Der Energieversorger habe die Gas- und Stromversorgung abgestellt, nach eineinhalb Stunden sei das Feuer unter Kontrolle gewesen. „Jetzt galt es, unter schweren Atemschutz noch zahlreiche Glutnester in den Zwischendecken des Anbaues abzulöschen“, so der Stadtbrandmeister weiter. Der Einsatz dauerte insgesamt rund drei Stunden. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Außer Feuerwehr und Polizei war auch der Malteser-Hilfsdienst angerückt.