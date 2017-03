Stadtrat billigt Haushalt Papenburg: Elf Millionen Euro neue Schulden bis 2020

Papenburg. Die Stadt Papenburg rechnet bis 2020 mit einer Nettoneuverschuldung von knapp elf Millionen Euro. Das hat Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) am Donnerstagabend vor der Verabschiedung des Haushalts für das laufende Jahr deutlich gemacht.

Mit überwältigender Mehrheit billigte der Stadtrat das von Finanz-Fachbereichsleiter Jürgen Schendzielorz vorgelegte und seit dem vergangenen November beratene Zahlenwerk, dessen Finanzvolumen im Ergebnishaushalt rund 64 Millionen Euro umfasst. Gegen den Etat stimmten Grüne und AfD, die UWG enthielt sich.

Das Investitionsvolumen für 2017 beträgt rund 8,8 Millionen Euro. Zu den größeren Posten neben Grunderwerbskosten (750.000 Euro) zählen der Breitbandausbau (475.000 Euro), die Resterschließung im Baugebiet Hümmlinger Weg (370.000 Euro), ein Investitionszuschuss (349.000 Euro) für die Sanierung der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte (HÖB), ein Teil des städtischen Eine-Millionen-Euro-Zuschusses für den Bau der Kita St. Klara (246.000 Euro) und der Kaufpreis für eine Teilfläche beim Freibad (210.000 Euro).

Schuldenberg

Wie Schendzielorz ausführte, wird die Stadt zum Jahresende mit 36,3 Millionen Euro in der Kreide stehen. In dem Schuldenberg enthalten sind 8,2 Millionen Euro enthalten, auf denen die Stadt wegen der Errichtung der Heinrich-von-Kleist-Schule nach dem öffentlich-privaten Partnerschaftsmodell noch sitzt. Hier steht für 2017 eine Tilgungsrate in Höhe von 456.000 Euro an. Die Pro-Kopf-Verschuldung der knapp 37.000-Einwohner-Stadt beträgt 766 Euro (ohne Kleist-Schule). Der Landesdurchschnitt von Kommunen vergleichbarer Größe mit Papenburg liegt Schendzielorz zufolge bei 684 Euro.

Bechtluft hatte zu Beginn seiner Haushaltsrede betont, dass die Steuerkraft der Stadt auf vergleichbar niedrigem Niveau zwar langsam, aber kontinuierlich steige. Der Anstieg sei den „fleißigen Bürgern“ sowie vorwiegend den mittelständischen Betrieben zu verdanken. Zusammen mit der vom Kreistag um zwei Prozentpunkte beschlossenen Senkung der Kreisumlage könne die Stadt einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen und müsse anders als in den Vorjahren kein Haushaltskonsolidierungskonzept entwickeln.

„Bauchschmerzen“ machen Bechtluft nach eigenem Bekunden allerdings die bevorstehenden Großinvestitionen in den kommenden Jahren ( Sanierung der Seeschleuse,Sanierung der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte (HÖB),Hafenerweiterung im Bokeler Bogen,Sanierung der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte (HÖB),Sanierung der Mittelkanalschule, Kita-St.-Klara-Bau, HÖB-Umbau und Auflösung des Investitionsstaus beim Straßen- und Radwegebau). Sie seien auch der Grund für die avisierte satte Neuverschuldung.

Und doch ist der Weg dem Bürgermeister zufolge im Hinblick auf die jeweiligen Förderkulissen von Landkreis, Land und Bund, richtig. „Mit der Elf-Millionen-Euro-Neuverschuldung lösen wir Gesamtinvestitionen von rund 46,7 Millionen Euro aus“, erklärte Bechtluft. Das komme den Bürgern zugute und sichere Jobs. Die Herausforderungen für die Zukunft seien im Übrigen noch größer, prophezeite Bechtluft und benannte die weiteren Sanierungsabschnitte für die Seeschleuse, den Sanierungsbedarf des Rathauses und den Bauhof-Neubau.

CDU-Fraktionschef Hermann Wessels stellte fest, dass mit dem Etat „klare Prioritäten“ gesetzt würden – und zwar in Richtung „zukunftsweisender Investitionen, die unsere Stadt voranbringen, Arbeitsplätze und Einkommen unserer Bürger sichern, die Aus- und Weiterbildung unterstützen sowie den Standort Papenburg in seiner Entwicklung weiter fördern“. Wessels warb überdies wie auch die FDP für ausreichend Bauland und regte eine Überprüfung der „seit zwei Jahrzehnten gültigen Straßenausbaubeitragssatzung“ an, um die Bürger zu entlasten beziehungsweise finanzielle Lasten gerechter zu verteilen.

FDP: Steuer senken

Thomas Witolla (SPD) lobte die „Aufhebung des Investitionsstaus bei Straßen- und Radwegeprojekten durch eine neue Mitarbeiterstelle im Bauamt“ und das Immobilienförderprojekt „Jung kauft alt“, das die SPD zusammen mit der CDU auf den Weg gebracht habe. Witolla machte aber auch deutlich, dass die Großprojekte im Etat unverändert eine baubegleitende Kommission benötigten. Gerhard Schipmann (UBF) zeigte sich wegen des Schuldenberges im Hinblick auf nachfolgende Generationen besorgt und kritisierte die nach seiner Auffassung „ausufernden Kosten“ für den Drei-Millionen-Euro-Umbau der Mittelkanalschule. „Wir müssen mit dem Geld der Steuerzahler so wie mit unserem eigenen umgehen“, sagte Schipmann.

Marion Terhalle (FDP) erklärte, dass die Stadt mehr Gewerbeansiedlungen brauche und regte an, deshalb die erst 2016 (gegen die Stimmen der Liberalen) angehobene Gewerbesteuer wieder zu senken. Knut Glöckner (Grüne) betonte, dass seine Fraktion wie unverändert keinem Etat zustimmen werde, solange die Stadt an der Hafenerweiterung festhalte. „Der Bokeler Bogen war und ist überdimensioniert“, sagte Glöckner.