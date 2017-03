Ehrung zum Firmenjubiläum 25 Jahre WP Highlights in Papenburg

Papenburg. Zum 25-jährigen Jubiläum wurde dem Papenburger Werbeunternehmen WP Highlights von der IHK eine Ehrenurkunde übergeben.

Reinhard Hegewald von der IHK für Papenburg und Ostfriesland übergab die Auszeichnung in Papenburg. Das Werbeunternehmen wurde 1991 von Werner Post in Papenburg an der Friederikenstraße gegründet. Schwerpunkt zur Gründung waren nach eigenen Angaben die Herstellung und Durchführung von visuellen Werbemitteln, Dekoration und Events für die Messepräsentation, den Einzelhandel und Veranstaltungen. 1997 wurde das Unternehmen durch den Neubau einer Halle mit Verwaltungsbereich im Industriegebiet Nord erweitert. Die Jahre darauf wurde der Betrieb zunehmend als Dienstleistungsunternehmen rund um die Werbeberatung sowie das Design mitsamt der Herstellung von hochwertigen Werbeprodukten ausgerichtet.

Wie das Unternehmen weiter mitteilt, wurde 2014 aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach einer Unternehmensbetreuung im Marketing und Internet entschieden, das Unternehmen aufzuteilen. Mit Beratungen und neuen konzeptionellen Leistungen wurde eine neue Werbeagentur für Marketing, Werbung, Grafikdesign und Internet in der Richardstraße in Papenburg eröffnet. Hier entwickelt heute Werner Post Marketingstrategien und Werbekampagnen für Unternehmen und Institutionen. Die Geschäftsführung bei WP Highlights übernahm die gelernte Werbekauffrau Petra Post, die schon seit 24 Jahren im Unternehmen tätig ist, mitsamt dem Prokuristen und Techniker Bernd Pieper.

Auf mehr als 1000 Quadratmetern Kreativwerkstatt und Digitaldruckerei fertigt das Unternehmen hochwertige Werbemittel und Schilder. Diese werden für Kunden aus allen Branchen sowie auch Wiederverkäufer gestaltet und in ganz Deutschland, Europa, sogar schon bis in eine Einkaufs-Mall von Dubai in den Vereinigen Arabischen Emiraten geliefert.

Das Werbeunternehmen hat mehr als 20 Mitarbeiter und verfügt über ein Netzwerk von Partnern und Lieferanten. Bis heute haben knapp 30 Auszubildende wie Mediengestalter, Kaufleute, Schauwerbegestalter oder Werbetechniker das Unternehmen durchlaufen.