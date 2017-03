Wechsel im Vorstand Wasserfreunde Völlen/Papenburg zeichnen Sportler aus

kagr Papenburg/Völlenerfehn. Zahlreiche Sportler haben während der Jahreshauptversammlung der Wasserfreunde Völlen/Papenburg eine Auszeichnung für eine langjährige Mitgliedschaft sowie für sportliche Erfolge erhalten.

Christian Kruse und Birgit Kruse wurden vom Vorsitzenden Jakobus Rieken für eine 30-jährige Vereinstreue geehrt. Außerdem erhielt Maike Brelage für 20 Jahre eine Urkunde und eine Ehrennadel. Gewürdigt wurden außerdem 20 weitere Sportler für eine 10-jährige Mitgliedschaft. Im Bereich der Wassergymnastik wurde die langjährige Übungsleiterin Sigfride Spekker mit einem Blumenstrauß verabschiedet.

Britta Lampen neue Jugendwartin

Die Vorstandswahlen haben einige Veränderungen erbracht. Da Karina Landwehr als erste Jugendwartin nicht wieder kandidierte, wurde die bisherige Stellvertreterin Britta Lampen in dieses Amt gewählt. Zweite Jugendwartin wird Imke Mülder. Der zweite Vorsitzende Heiner Butke kandidierte nicht erneut für das Amt des Pressewarts, sodass Holger Hesener neu in den Vorstand gewählt wurde. Das Amt der Kassenprüferin übernimmt Dorothee Klapperich für Rolf Dünhöft. Sowohl der erste Vorsitzende als auch die anderen zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt.

Rückgang der Mitgliederzahl gestoppt

Beim Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr stellte Rieken fest, dass der Rückgang der Mitgliederzahl vorerst gestoppt wurde. Während diese von 2014 auf 2015 auf unter 1000 gesunken sei, zählte der Verein Anfang des Jahres wieder 1008 Mitglieder. „Das liegt auch daran, dass wir die Bäder im vergangenen Jahr kontinuierlich nutzen konnten. Wir brauchen dringend intakte Bäder“, so Rieken. Der Vorsitzende erinnerte auch an den Wechsel des Kreissportbundes, der seinen Sitz nach Papenburg verlegt hat. Der Verein sei seit Anfang August 2016 Mitglied des Kreissportbundes Emsland. Der Wechsel sei auch in Hinblick auf die Zuschüsse problemlos verlaufen.

Erfolgreiche Leistungsschwimmer

Erfolgreich seien Rieken zufolge im vergangenen Jahr die Leistungsschwimmer gewesen. „Was wir für Erfolge vorweisen können, ist beachtlich. Ich bin stolz auf unsere Truppe.“ Dabei sei zu beachten, dass die älteren Schwimmer nur bis zu vier Mal wöchentlich trainieren würden, wohingegen die Schwimmer aus anderen Vereinen dem Vorsitzenden zufolge bis zu zwölf Mal „ins Wasser steigen“.

Wasserballer melden keine Mannschaft

Die Schwimmausbildung nehme laut Rieken eine besondere Rolle ein. Hervorzuheben sei dabei die gute Zusammenarbeit mit den Grundschulen und Kindergärten. Wegen der geplanten Renovierungsarbeiten in den Sommerferien im Hallenbad in Flachsmeer könne aber zu der Zeit kein Intensivschwimmkurs angeboten werden.

Keine Mannschaft gemeldet haben in dieser Saison die Wasserballspieler. Rieken: „Die Spieler müssen verantwortungsbewusster werden und auch am Wochenende zu den Spielen kommen.“