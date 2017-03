Veranstaltungen am Wochenende Theater, Konzerte und Partys im nördlichen Emsland

dg/pm Papenburg. Das Veranstaltungsprogramm am kommenden Wochenende im nördlichen Emsland deckt wieder ein breites Spektrum ab. Es gibt Party, Konzerte und Theater.

Die Diskothek Plan B in Papenburg startet am Freitag, 24. März 2017, mit der „Entweder-Oder-Party“ ins Wochenende. Morgen heißt es dann „Techno-Night-Part1“. Beide Abende beginnen um 23 Uhr.

„Rock your Body“ ist das Motto am Freitag in der Diskothek Limit in Ihrhove. Am Samstag gibt es eine „Bad Taste-Party“ mit dem größten Trash aus den Bereichen 80er, 90er und Schlager. Beide Abende starten um 23 Uhr und DJ Marco legt auf. Im Jugendzentrum (JUZ) Papenburg findet am Samstag von 18 bis 21 Uhr eine sogenannte Neon-Party statt. „An diesem Abend werden wir das Jugendzentrum fast komplett mit Schwarzlicht ausleuchten und wo es geht, mit Neonfarben arbeiten. Neben den Partyhits werden wir passend zum Motto auch ein wenig Techno-Sound spielen, und unsere beliebten Party-Spiele werden ebenfalls im UV-Licht stattfinden“, sagt René Letas, einer der DJ´s des Jugendzentrums. Die Teilnahme ist ab 10 Jahren möglich. Der Eintritt beträgt ein Euro.

In der Diskothek Steffens in Neulehe heißt es am Samstag ab 22 Uhr „Schlag das Steffens“ mit Gladiatorin Marla. Live on stage wird das Doubledecker DJ Team auflegen.

Am Samstag präsentiert Papenburg Kultur die Komödie „Kunst“ von Yasmina Reza um 18 Uhr im Theater im Forum Alte Werft. „Mein Freund Serge hat sich ein Bild gekauft. Ein Ölgemälde von etwa ein Meter sechzig auf ein Meter zwanzig, ganz in Weiß, der Untergrund ist weiß, und wenn man die Augen zusammenkneift, kann man feine weiße Querstreifen erkennen.“ So beschreibt Marc das Bild, an dem sich der Streit zwischen drei Freunden entzündet, in dessen Verlauf sich ihr Leben und ihre Beziehungen grundlegend ändern. Karten sind zum Preis von 17,60, 22 und 24,20 Euro an der Abendkasse erhältlich.

Die Kinderoper „Hänsel und Gretel“ wird am Sonntag ab 15 Uhr in der Stadthalle Forum Alte Werft von der Kleinen Oper Bad Homburg und dem Sinfonieorchester der Musikschule des Emslandes aufgeführt. Die Oper ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Restkarten gibt es zum Preis von 9 Euro an der Tageskasse. Zu einem Konzert mit der Harfenistin Jessyca Fleming lädt der Kulturkreis Clemenswerth am Sonntag um 17 Uhr in das St.-Vitus-Haus nach Lathen ein. Der Eintritt kostet für Nichtmitglieder zwölf Euro, Mitglieder zahlen zehn Euro, Schüler fünf Euro.

An diesem Wochenende präsentieren einige Laienspielgruppen ihre Stücke: Die Theatergruppe Sustrum-Moor zeigt am Freitag und Samstag ab 20 Uhr die Komödie „Für die Familie kann man nicht“ im Gasthof Moorstübchen. Die Theatergruppe des Heimatvereins Werlte spielt um 19 Uhr in der Gaststätte Benten Wehm das plattdeutsche Stück „Klaut wi doch gliecks de ganze Bank“. Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr zeigt die Theatergruppe Heede in Seniorenvorstellungen die plattdeutsche Komödie „Loot de Sau rut!“ im Haus des Bürgers. Die Theatergruppe Rhede führt am Sonntag um 19.30 Uhr in der Gaststätte Conens „Nix as Arger mit de Familie“ auf.