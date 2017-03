Event im September auf Gut Altenkamp Karten für Steamfest auch bei Papenburg Marketing GmbH

Aschendorf. Die Papenburg Marketing GmbH (PMG) ist Partner und Sponsor des ersten Steamfestes auf Gut Altenkamp und verkauft die Karten für das Event im September bereits im Zeitspeicher.

„Wir unterstützten das Steamfest sehr gerne, weil es Aschendorf und die ganze Stadt um eine außergewöhnliche Veranstaltung bereichert“, sagte Kai Olaf Nehe, Geschäftsführer der PMG. Er sei überzeugt, dass das Steamfest auf Gut Altenkamp perfekt in den vielfältigen Veranstaltungskalender in Papenburg passe, heißt es in einer Pressemitteilung. „Darum engagiert sich die PMG als Sponsor beim Steamfest“, erklärte Nehe. Sie hätten das Festival in ihr Marketing aufgenommen und verkaufen die Karten für die Veranstaltung auch im Zeitspeicher.

Er freue sich auf den September. „Zuerst haben wir am 8. und 9. September das Konzert von Udo Lindenberg und das NDR-2-Festival auf der Meyer Werft. Am Wochenende danach findet dann das Steamfest statt - besser geht es nicht.“

Auch Roland Averdung ist sich sicher, dass das Steamfest ein Erfolg wird. „Wenn das Wetter mitspielt, wird das ein absolutes Highlight. So etwas gibt es hier weit und breit nicht.“ Die ersten Steamfest-Karten seien bereits im Zeitspeicher (Ölmühlenweg 21) über den Tresen gegangen. „Wir stellen schon jetzt die Nachfrage nach den Karten fest, auch wenn die Veranstaltung erst in einem knappen halben Jahr anfängt“, so Averdung. Er könne sich gut vorstellen, dass sich das Steamfest auch dauerhaft etabliere. „Wenn die Premiere auf Gut Altenkamp ein Erfolg wird, stehen die Chancen dafür doch wirklich gut.“ Sie würden sich dann ebenfalls wieder als Partner engagieren.

Die Karten fürs Steamfest gibt es außerdem in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Am Stadtpark 35, sowie bei Papenburg Kultur in der Villa Dieckhaus, Hauptkanal rechts 72.