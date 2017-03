Rechnung über 290.000 Euro nicht bezahlt Zwei Papenburgerinnen wegen Betruges verurteilt

Papenburg. Das Amtsgericht Papenburg hat eine 53- und eine 56-Jährige zu Bewährungsstrafen wegen zweifachen Betruges in Höhe von rund 290.000 Euro sowie unterlassener Erstellung einer Bilanz verurteilt.

Als Geschäftsführer einer Papenburger Firma, die Spielotheken betreibt, sollen die beiden Frauen laut Anklage im Sommer 2012 umfangreiche Arbeiten in Spielhallen bei einer Firma aus Löningen in Auftrag gegeben haben, obwohl die finanziellen Mittel dafür nicht vorhanden waren. Die anschließenden Rechnungen über insgesamt etwa 290.000 Euro seien nicht bezahlt worden. Zudem wurde ihnen vorgeworfen, für mehrere Geschäftsjahre keine Bilanz erstellt zu haben.

Die Angeklagten bestritten, die Firma mit der Innenausstattung für eine Spielhalle in Wiesmoor beauftragt zu haben. Der Betriebsleiter der Firma hätte Restposten übrig gehabt, die er loswerden und kostenlos einbauen wolle. Die Spielhalle wolle er dann als Schauraum nutzen. Das Angebot der geschädigten Firma, das dem Gericht vorlag, hätten die Angeklagten nicht erhalten. Einer solch hohen Investition hätten sie niemals zugestimmt.

Kein schriftlicher Vertrag

Der Betriebsleiter der geschädigten Firma gab an, bereits 2009 eine Spielhalle in Bremen für die Papenburgerinnen eingerichtet zu haben. „Wir hatten eine gute geschäftliche Beziehung“, sagte der 64-Jährige. Er sei dann 2012 von den beiden Angeklagten beauftragt worden, die neue Halle in Wiesmoor auszustatten sowie die Einrichtung in Bremen auszubauen, zu ergänzen und in einer weiteren Spielothek in Haren einzubauen. Zur Absprache hätte er sich mehrfach mit den Frauen getroffen. Die Gegenstände wären speziell für diese Halle angefertigt worden.

Allerdings gab es keinen schriftlichen Vertrag. „Es war eine Vertrauenssache“, sagte der Geschädigte. Er hätte aber ein Angebot erstellt und den Geschäftsführerinnen per Post geschickt. Die Kosten für die Spielhalle in Wiesmoor beliefen sich auf rund 250.000 Euro, für Haren veranschlagte er etwa 41.000 Euro. Die Gesamtsumme war nach Angaben der Richterin auf dem Angebot nicht ausgewiesen, sondern nur die einzelnen Posten. „Die Summe wurde bei den Treffen mündlich mitgeteilt“, erklärte der Betriebsleiter. Die Angeklagten hätten nie geäußert, dass das zu viel sei. Auch sei nie die Rede davon gewesen, dass er die Einrichtung kostenlos mache.

Firma ist insolvent

Auf die im Dezember 2012 verschickte Gesamtrechnung erhielt der Geschädigte ein Schreiben von den Angeklagten, dass sie für jede Spielhalle eine eigene Rechnung benötigten. Ein Anwalt hätte ihnen dazu geraten, gaben die Angeklagten an. „Ich habe die Rechnung aber nicht anerkannt“, sagte die 56-Jährige. Zudem hätten sie eine Ratenzahlung angeboten, obwohl sie die Forderungen für falsch gehalten haben.

Seit April 2015 läuft ein Insolvenzverfahren gegen die Firma der Angeklagten. Der Insolvenzverwalter, einer der insgesamt vier Zeugen, sagte aus, dass der letzte Jahresabschluss aus dem Jahr 2009 stamme. Bereits damals hätte es finanziell kritisch ausgesehen. Über die finanzielle Lage der Angeklagten im Jahr 2012 und ob sie die Verbindlichkeiten in Höhe von 290.000 Euro hätten begleichen können, könne er keine verbindliche Aussage treffen.

Verteidiger forderten Freispruch

Die Staatsanwaltschaft hatte nach der Beweisaufnahme keine Zweifel an der Schuld der Angeklagten und forderte eine Freiheitsstrafe von insgesamt einem Jahr und zehn Monaten zur Bewährung sowie eine symbolische Wiedergutmachung. Beide Verteidiger forderten hingegen für ihre Mandanten einen Freispruch, da der Vorwurf des Betruges nicht hinreichend erbracht worden sei und die Unterlassung der Bilanzerstellung in keinem Zusammenhang stände mit der Insolvenz. „Fakt ist, es gab keinen Vertrag also auch keinen Betrug“, so einer der Rechtsanwälte.

Die Richterin schloss sich der Staatsanwaltschaft an und verurteilte die 53-Jährige zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten sowie die 56-Jährige zu einem Jahr und vier Monaten, da diese nicht so lange in der Geschäftsführung tätig war. Die Strafe wurde zur Bewährung über drei Jahre ausgesetzt. Zudem muss die 56-Jährige in dieser Zeit monatlich 50 Euro an den Geschädigten zahlen. Die Richterin begründete das Urteil damit, dass die Aussagen der Zeugen stimmig und überzeugend waren, während die Schilderungen der Angeklagten unglaubwürdig wirkten. Auch das Schreiben als Reaktion auf das Angebot bestärke die Darstellung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung will gegen das Urteil rechtliche Schritte einleiten.