Kritik an Notfallambulanz Mitursache Marien-Hospital Papenburg verliert 2016 fast 400 Patienten

Papenburg. Im Marien-Hospital Papenburg sind im Jahr 2016 fast 400 Patienten weniger versorgt worden als im Jahr zuvor. Diese und weitere Zahlen nannte Klinik-Geschäftsführer Matthias Bitter bei der Mitgliederversammlung der Interessengemeinschaft (IG) Starkes Marienkrankenhaus (künftig Marien-Hospital). Was ist der Grund?

Demnach sind im vergangenen Jahr 10.966 Patienten versorgt worden, im Jahr 2015 waren es 11.358, im Jahr 2014 11.328. Hinzu kommen rund 40.000 Patienten, die im angegliederten Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) behandelt werden. Rund 80 Prozent der Patienten stammen aus Papenburg, Dörpen und Westoverledingen. Nur geringfügig angestiegen ist 2016 der Schweregrad der Fälle, von der Komplexität der Behandlungen ist auch die Vergütung der Kostenträger, also im Regelfall die Krankenkassen, abhängig. Gestiegen ist laut Bitter im Gegenzug erneut der Aufwand für Personal, für 491 Vollzeitstellen (2015: 482, 2014: 472) waren im vergangenen Jahr rund 33 Millionen Euro fällig.

Zahlen zum Betriebsergebnis nannte er nicht, sie werden in Kürze zunächst den Gesellschaftern vorgestellt. Angesichts der genannten Zahlen dürfte der Trend der vergangenen Jahre, in denen der Verlust von 8,2 Millionen Euro 2012 auf 912.000 Euro im Jahr 2015 erheblich zurückgefahren worden ist, allerdings kaum zu halten sein.

Kritik von Patientenschutzverein hat weh getan

Als eine der Hauptursachen, wieso das Krankenhaus bei den Patientenzahlen 2016 „in ein kleines Tal gefallen ist“, wie es Bitter nannte, sieht der Geschäftsführer die Kritik an den langen Wartezeiten und Abläufen in der Notaufnahme im Frühjahr 2016 durch den Verein Patientenschutz. „Das hat zu einem zeitweisen Misstrauen bei den Patienten geführt und war für die Mitarbeiter ein Schlag ins Gesicht “, sagte der Klinikchef vor etwa 30 Mitgliedern und Gästen der IG. Über die Kritik hatte auch unsere Redaktion berichtet. Die Probleme seien, auch durch zahlreicher Neueinstellungen von Ärzten und Pflegekräften, längst aufgearbeitet. Die Facebookseite „Patientenschutz Emsland/Ostfriesland“ des Initiators Gerhard Kreuter aus Papenburg ist inzwischen abgeschaltet.

Der Geschäftsführer, der 2011 aus Osnabrück ins nördliche Emsland gewechselt ist, zeigte sich hocherfreut, dass die bauliche Situation, die Bitter an einigen Stellen weiterhin „eine Katastrophe“ nannte, nun endlich verbessert werden könne. Wie berichtet, hat das Land Niedersachsen im Februar eine Förderung von 6,3 Millionen Euro bewilligt. Insgesamt werden laut Bitter 7,6 Millionen Euro in den Neubau der Notfallaufnahme und der Erweiterung der Kardiologie. Die baulichen Planungen und künftigen Abläufe stellte Bitter detailliert vor, er hofft, dass im vierten Quartal die Bagger anrücken können. Der Neubau entsteht an der jetzigen Stelle der alten Bäder. Für die nächsten Schritte wie neues Empfangsgebäude (am jetzigen Café, angebunden an den Hauptparkplatz), Intensivstation oder weiterer Verbindungsgebäude nannte Bitter einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren.

Muttersprachler auf Ober- und Chefarzteben

In Schutz nahm der Geschäftsführer die Personalplanung des Hospitals. Es sei immens schwierig, Fachkräfte zu einem Wechsel nach Papenburg zu bewegen. Eine Folge sei deshalb, dass es auf Ebene der Assistenzärzte keinen einzigen Mediziner gibt, dessen Muttersprache deutsch ist. „Aber wenn wir sie nicht hätten, gäbe es in Papenburg kein Krankenhaus mehr“, verdeutlichte Bitter. Für die Ober- und Chefarztebene ist es zuletzt mehrfach gelungen, Muttersprachler zu gewinnen.

Vorstand im Block wiedergewählt

Bei der anschließenden Mitgliederversammlung wurde der gesamte Vorstand der IG im Block wiedergewählt. Vorsitzender bleibt Dr. Hermann Kruthaup, stellvertretende Vorsitzende Ursula Mersmann, Kassierer Heinrich Walker, und Pressesprecher Bernhard Hövelmann. Der Bestand der Kasse, die sich vornehmlich aus Beiträgen der knapp 260 Mitglieder füllt, betrug Ende 2016 rund 9213 Euro. Größter Ausgabenposten ist jedes Jahr der Kauf von Babyschlafsäcken für die Neugeborenen, jüngst konnte das 2000. Stück ausgegeben werden. Einstimmig angenommen wurde eine Namensänderung von IG starkes Marienkrankenhaus in IG starkes Marien-Hospital. Zurückgestellt wurde ein Antrag des Vorstands, die Mitgliederversammlung nur alle zwei Jahre einzuberufen.