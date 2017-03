Thema wird seit Jahren diskutiert Papenburger CDU steht Hundefreilauffläche offen gegenüber

Papenburg. Die CDU-Fraktion im Papenburger Stadtrat will die Suche nach einer möglichen Freilauffläche für Hunde im Stadtgebiet konstruktiv begleiten. Seit Jahren wird in der Fehnstadt über dieses Thema diskutiert. Zuletzt war eine Online-Petition gestartet worden.

„Wir stehen dem Anliegen der Hundefreunde, die sich für eine öffentliche Freilauffläche für ihre Vierbeiner in Papenburg einsetzen, offen gegenüber“, erklärte CDU-Fraktionsvorsitzender Hermann Wessels in einer Pressemitteilung der Christdemokraten. Könne eine Lösung gefunden werden, bei der auch Kosten und Nutzen in Einklang stehen, werde die Fraktion das Vorhaben unterstützen.

In diesem Zusammenhang fordert die CDU-Fraktion die Verwaltung auf, konkret nach einem Bereich im Stadtgebiet zu suchen, wo eine artgerechte Freilauffläche für Hunde entstehen könne. Gleichzeitig solle ein Konzept aufgezeigt werden, das auch künftige Unterhaltungskosten für das Gelände berücksichtige, heißt es in der Mitteilung.

In die Entwicklung eines Lösungsansatzes könne gegebenenfalls auch der Initiativkreis der Hundebesitzer eingebunden werden, der die Schaffung der Freilauffläche wünscht. Mit ihren Überlegungen möchte die CDU-Fraktion nach Darstellung von Wessels die seit rund sieben Jahren laufende Hängepartie um eine öffentliche Hundefreilauffläche in Papenburg, auf einen politischen Entscheidungsweg bringen.