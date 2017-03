Städtebauförderung 1,75 Millionen Euro für Papenburg, Rhede und Lehe

Papenburg/Rhede/Lehe. Insgesamt 1,75 Millionen Euro fließen im Rahmen der Städtebauförderung nach Papenburg, Rhede und Lehe.

Dieser Gesamtbetrag lässt sich aus einer Liste addieren, die das niedersächsische Sozialministerium veröffentlicht hat. Demnach wird das Projekt „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ in Aschendorf in diesem Jahr mit 500.000 Euro gefördert. Wie es in einer Pressemitteilung der Papenburger Stadtverwaltung heißt, wird nun mit den Beteiligten vor Ort das weitere Vorgehen zu den für die geplante Aufwertung des Ortskerns vorgesehenen Einzelmaßnahmen erörtert.

In dem Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“, in dem Rhede gemeinsam mit Papenburg und Lehe angetreten ist, sind die Kommunen mit einem Gesamtbetrag von 1,25 Millionen berücksichtigt. In Rhede geht es unter anderem um die Schaffung eines Multifunktionshauses nahe der Reithalle, in Lehe um einen Mehrgenerationenspielplatz und in Papenburg um eine Zukunft für die marode Mehrzweckhalle.

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Papenburg zeigte sich erfreut über die Fördermittel. Die städtebauliche Erneuerung in den Städten und Gemeinden Niedersachsens werde auf Rekordniveau gefördert, teilte Fraktionschef in einer Presseerklärung im Hinblick auf das laut Ministerium Gesamtinvestitionsvolumen von 168 Millionen Euro. Für die SPD trage die Städtebauförderung auch zu einer erheblichen Wertschöpfung und einer beschäftigungswirksamen Verbesserung der Auftragslage in der örtlichen Bauwirtschaft bei. Jeder Euro für die Städtebauförderung mobilisiert ein Vielfaches an zusätzlichen öffentlichen und privaten Folgeinvestitionen.

Auch der Aschendorfer Ortsbürgermeister Friedhelm Führs (CDU) freute sich über die Förderzusage. Sie sei auch eine Wertschätzung des Engagements der Menschen im Ort. „Hier haben sich viele mit verschiedenen Ideen eingebracht“, so Führs.