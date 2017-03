Science-Fiction und Action Vier Filme starten in den Kinos Papenburg und Meppen

dg/pm Papenburg. In den Kinos Papenburg und Meppen starten am Donnerstag, 23. März 2017, ein Science-Fiction-Thriller, ein Action-Film, eine Dokumentation und eine Komödie.

In dem Science-Fiction-Thriller Life steht die sechsköpfige Besatzung mit den Wissenschaftlern David Jordan (Jake Gyllenhaal), Roy Adams (Ryan Reynolds), Miranda North (Rebecca Ferguson), Sho Murakami (Hiroyuki Sanada), Hugh Derry (Ariyon Bakare) und Ekaterina Golovkina (Olga Dihovichnaya) kurz vor einer der wichtigsten Entdeckungen der Menschheitsgeschichte: dem ersten Beweis extraterrestrischen Lebens auf dem Mars. Als die Crew ihre Forschungen beginnt und die Methoden unerwartete Konsequenzen offenbaren, wird ziemlich schnell deutlich, dass die Lebensform weit intelligenter ist, als jemals erwartet worden war. Bald schon stellt sich heraus, dass die Forschungsarbeiten der Wissenschaftler äußerst gefährliche Folgen haben.

Der zweite Neustart Power Rangers erzählt die Geschichte der fünf Teenager Jason (Dacre Montgomery), Kimberly (Naomi Scott), Billy (RJ Cyler), Trini (Becky G.) und Zack (Ludi Lin) die unterschiedlicher nicht sein könnten: Die Fünf haben nichts weiter gemeinsam, als auf dieselbe High-School im Städtchen Angel Grove zu gehen. Als Jason und Billy durch Zufall auf etwas stoßen, das sie für uralte Fossilien halten, erwecken sie eine außerirdische Macht, die die Menschheit auslöschen will. Die Ereignisse überschlagen sich und schweißen die fünf Teenager zusammen, als sie plötzlich auf unerklärliche Weise Superkräfte besitzen.

In der Komödie Lommbock sind 15 Jahre vergangen seitdem Stefan (Lucas Gregorowicz) seiner Heimatstadt Würzburg den Rücken gekehrt hat. Eigentlich wollte er sich den Wunschtraum erfüllen, in der Karibik eine Strandbar zu eröffnen. Stattdessen hat er Karriere gemacht und steht nun in Dubai kurz davor, die toughe Geschäftsfrau Yasemin (Melanie Winiger) zu heiraten, deren Vater einer der einflussreichsten Männer der Emirate ist. Doch dafür braucht er noch seine Geburtsurkunde, die er in Deutschland abholen muss. Kurz einfliegen und gleich wieder raus, denkt er sich. Da trifft er auf seinen alten Kumpel Kai (Moritz Bleibtreu).

Am Donnerstag um 20 Uhr und Freitag um 22.30 Uhr wird ein Dokumentarfilm über die deutsche Rockband Rammstein gezeigt, die im Rahmen ihrer zwei ausverkauften Konzerte im Palais Omnisports in Paris im März 2012 entstand. Die Musiker mit ihren wilden Masken, den teilweise bizarren Kostümen und jeder Menge Kunstblut spielen 16 ihrer teils brachialen Songs. Man erlebt die Bandmitglieder ganz nah auf der Bühne und sieht genauso das Gedränge der Zuschauer davor, wenn sie von der Präsentation der einzelnen Songs, darunter auch der Hits der Band, geradezu elektrisiert werden.

Die VHS-Filmrolle zeigt am Montag, 27. März, und Mittwoch, 29. März, jeweils um 17 und 20 Uhr das Drama Jackie: Sie ist eine First Lady wie aus dem Märchen: elegant, kultiviert, populär. Und schon zu Lebzeiten eine Legende. Als Präsidentengattin verwandelt Jacqueline „Jackie“ Kennedy (Natalie Portman) das Weiße Haus in einen glamourösen Ort, an dem sich die High-Society trifft. Das ist schlagartig vorbei, als Präsident John F. Kennedy (Caspar Phillipson) am 22. November 1963 in Dallas erschossen wird. Jackie Kennedy verliert alles, ihre Liebe, ihre Aufgabe, ihr glitzerndes Leben und durchlebt die folgenden Tage traumatisiert, bis sie die Initiative ergreift und sich um das Vermächtnis ihres Mannes kümmert.