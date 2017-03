Einstieg in den Tennissport OFV und Grundschule Ostercappeln Hand in Hand

Ostercappeln. Zum achten Mal in jährlicher Folge veranstalteten die Grundschule Ostercappeln und die Tennisabteilung des OFV ein Low-T-Ball-Turnier. Eine inzwischen bewährte Zusammenarbeit, die problemlos funktioniert.

Low-T-Ball ist der ideale Einstieg in den Tennissport. Die Sporthalle ist in viele Spielfelder (Tennisplätze) aufgeteilt. Die Idee besteht darin, einen großvolumigen Ball mit einem Tennisschläger unter einem Brett hindurch zu schlagen. Low-T-Ball macht Lust auf Tennis und Bewegung.

„Unser Ziel als Schule ist es, ein möglichst breites Bewegungsspektrum anzubieten“, so Schulleiter Matthias Heinrich. Die Hoffnung dabei ist natürlich, dass die Kinder auch in ihrer Freizeit sportlich aktiv werden und sich vielleicht sogar einem Sportverein anschließen.

Sportlicher Vormittag

Die Aktiven des OFV und Sportlehrerin Sissi Barkow gaben Tipps und Hinweise und begleiteten die Mädchen und Jungen durch den sportlichen Vormittag. Tennis-Abteilungsleiter Werner Mosel sowie Stefan Freckmann, Hermann Fricke und Harald Gärtner vom OFV waren in der Schulsporthalle im Einsatz. „Wir kommen jetzt zum krönenden Abschluss“, kündigte Sissi Barkow an. Schließlich gehört eine Siegerehrung mit Urkunden- und Plakettenverleihung dazu. Die vier Erstplatzierten aus den Jahrgangsstufen nahmen unter dem Beifall der Mitschüler ihre „Trophäen“ entgegen.

Saisoneröffnung Ende April

Werner Mosel wies auf die Saisoneröffnung der Tennisabteilung in Ostercappeln hin. „Deutschland spielt Tennis“, so lautet das Motto am 29. April. „Der Tag der offenen Tür findet dann am zweiten Pfingsttag statt“, so Mosel. Alle Tennisfreunde und auch solche, die es werden möchten, sind auf beiden Veranstaltungen herzlich willkommen.