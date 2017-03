Innovative Straßenbeleuchtung LED-Lampen sorgen in Venne für mehr Helligkeit

Kleine Schilder an den Laternen in Venne verraten, dass es in der Ortsdurchfahrt eine innovative Beleuchtung gibt. Johannes Geers (Innogy) und Bürgermeister Rainer Ellermann (links) vor der Anbringung. Foto: Karin Kemper

Venne. Was haben die kleinen pinkfarbenen Schilder zu bedeuten, die sich an zwei der neuen Straßenlaternen in Venne befinden? Ganz einfach: Sie weisen auf die innovative Straßenbeleuchtung hin. Und innovativ bedeutet in diesem Fall durchgehend hell.