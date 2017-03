CDU-Antrag im Gemeinderat Die Kitagebühren in Ostercappeln stabil halten

Die Kitagebühren in Ostercappeln stabil halten MEC öffnen

Ortstermin: Mitglieder der CDU-Ratfraktion Ostercappeln besuchten den Kindergarten Arche Noah. Foto: CDU-Ratsfraktion

pm/orf Ostercappeln. Am Dienstag, 28. März, 18 Uhr, tagt der Rat der Gemeinde Ostercappeln. Das Gremium entscheidet an diesem Abend unter anderem über einen Antrag der CDU-Fraktion. Diese beantragt die Aussetzung der Erhöhung der Gebühren für die Nutzung der Kindertagesstätten in der Kommune.