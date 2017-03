Einbruch in Versicherungsbüro in Ostercappeln-Venne MEC öffnen

Symbolfoto: Archiv/Michael Hehmann

Ostercappeln. Einbrecher waren in der Nacht zum Donnerstag in Venne (Gemeinde Ostercappeln) unterwegs. Ziel war ein Versicherungsbüro an der Hunteburger Straße.

Nachdem die Täter die Eingangstür des Gebäudes ab der Hunteburger Straße aufgebrochen hatten, durchsuchten sie die Geschäftsräume und stießen dabei auf etwas Bargeld. Mit ihrer Beute gelang den Einbrechern die Flucht. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Venne aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bohmte, Telefon 05471/9710, zu melden.