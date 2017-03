Vortrag an alter Schule Vom Osnabrücker Carolinum zur Europäischen Zentralbank

vbu Osnabrück. Björn van Roye war mal Schüler am Osnabrücker Carolinum. Mittlerweile arbeitet er bei der Europäischen Zentralbank. Am Gymnasium hielt er jetzt einen Vortrag darüber, was seine Aufgaben bei der EZB sind.

Den rund 40 Elftklässlern erzählte van Roye von der EU, dem Euro und der EZB. Vor 17 Jahren machte er sein Abitur am Carolinum und arbeitet nun als Senior Economist bei der Zentralbank der Eurozone. „Mit allem außerhalb der EU und mit der globalen Wirtschaft“ beschäftigt sich van Roye als Mitglied der internationalen Abteilung. Außerdem ist er zuständig für Lateinamerika und erforscht zur Zeit, wie sich die US-Wahlen auf Mexiko auswirken.

Als Teenager in Bangkok

Ein international ausgerichteter Beruf zeichnete sich bei ihm früh ab. „Meine Eltern waren immer sehr reisefreudig“, erzählte van Roye. Als er 13 Jahre alt war, verbrachte er zwei Jahre auf einer deutschsprachigen Schule in Bangkok, die auch viele Botschafterkinder besuchten. Die Geschichten der Diplomaten beeindruckten ihn und weckten einen Wunsch: „Wenn ich mal Abi habe, will ich auch die Welt sehen.“

Mit seinem Abschluss am Carolinum entschied sich van Roye für ein Studium der Volkswirtschaftslehre, von dem er zwei Jahre in Frankreich verbrachte. Der Wunsch, die Welt zu sehen, konkretisierte sich langsam: „Irgendwas mit Weltwirtschaft“ sollte es sein. Wie ein Diplomat alle paar Jahre das Land zu wechseln, wollte van Roye aber nicht und orientierte sich in Richtung internationale Organisationen. Nach seiner Promotion und Vorträgen an der EZB war diese für ihn „ein ganz natürlicher Arbeitgeber.“

Wo ist Geld sicher?

Zu diesem hatten die Schüler einige Fragen. Warum Banken überhaupt Geld bei der EZB unterbrächten - zumal es Strafzinsen dafür gebe, wollte einer wissen. „Irgendwo muss man es lagern“, erklärte van Roye. Wenn die Banken die die Milliardenbeträge in eigenen Tresoren verstauen und bewachen ließen, wäre das auch teuer. Alternativ könnten Kreditinstitute das Geld verleihen: „Aber das ist vielen zur Zeit zu unsicher.“ Risikolose Investitionen gebe es aber sowieso nicht, denn niemand wisse, was die Zukunft bringe.

Warum die EZB sich zum Ziel gesetzt habe, die Inflationsrate bei zwei Prozent zu halten, interessierte die Jugendlichen auch. „Null Prozent wären optimal, aber zu nah an der Deflationsgrenze“, sagte van Roye. Die zwei Prozent seien „ein klarer Puffer, aber noch keine starke Verzerrung der Wirtschaft.“

Top-Abitur nicht notwendig

Auch provokante Fragen blieben nicht aus: „Die EZB hat mit dem Kauf von Staatsanleihen gegen ihre eigenen Vorgaben verstoßen - kauft sie in Zukunft vielleicht sogar Aktien?“ Van Roye korrigierte: Die EZB habe die Regeln eingehalten. Denn sie kaufe die Staatsanleihen vom Markt und nicht von den Staaten - letzteres wäre in der Tat verboten. „Führt das nicht so weit, dass die Länder sich bald nicht mehr verpflichtet fühlen, ihre Wirtschaftspolitik zu ändern?“, hakte eine Schülerin nach. „Die EZB hält sich aus der Finanzpolitik heraus“, erwiderte der Experte. Strukturreformen seien Aufgabe der EU.

Van Roye gab den Schülern noch einen Tipp: „Das Wichtigste ist, sich in etwas hineinzuhängen und sich dafür zu begeistern“ - in seinem Fall für die Weltwirtschaft. Er habe selbst kein Top-Abitur, gestand der EZB-Angestellte.

