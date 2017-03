Benefizlauf bei bestem Wetter „Aidshilfe für Afrika“ läuft zum dritten Mal

Osnabrück. Zum dritten Mal veranstaltete der gemeinnützige Osnabrücker Verein „Aidshilfe für Afrika“ (AfA) am Sonntag seinen Frühlingslauf mit Carl-Ludwig Thiele als Schirmherr.

Die Läuferinnen und Läufer hatten Glück und erwischten einen schönen Tag mit frischem, aber sonnigen Wetter. Start war um 11 Uhr am Steigenberger Hotel Remarque, Ziel war das Firmengelände von Coffee Perfect im Osnabrücker Hafen.

Auf dem Haseuferweg entlang des Stichkanals bis zur Römereschstraße

Die zehn Kilometer lange Laufstrecke führte auf dem Haseuferweg in Richtung Eversburger Bahnhof und von dort zurück entlang des Stichkanals bis zur Römereschstraße. Alternativ gab es für Läufer und Walker eine fünf Kilometer lange Strecke. Diese führte vom Haseuferweg bis zur Brückenstraße und am Stichkanal entlang zu Coffee Perfect.

Auch viele Kurzentschlossene waren am Start: am Laufsonntag war die Anmeldung noch möglich bis 30 Minuten vor dem Start am Steigenberger Remarque Hotel.

Für die Teilnehmer organisierten die Veranstalter einen Kleidertransport zum Zielort; für die Rückfahrt sorgten die Läufer selbst.

Erlös fließt in die Arbeit einer Krankenstation in der ugandischen Stadt Soroti

Auch der Erlös des dritten Benefizlaufs fließt in die Arbeit einer Krankenstation in der ugandischen Stadt Soroti ein. Die Station kümmert sich um die medizinische und psychologische Versorgung von aidskranken Patienten. Seit 2005 unterstützt AfA die Arbeit von TASO („The Aids Support Organization“). Die Organisation betreibt in Uganda insgesamt 13 Krankenstationen getreu dem Leitsatz „Living positively with Aids“.