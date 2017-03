Auftritt am Donnerstag, 30. März Baumann und Clausen in der Osnabrück-Halle

Baumann und Clausen in der Osnabrück-Halle MEC öffnen

Am Donnerstag zeigen Baumann und Clausen ihre neue Show „Die Rathaus-Amigos“ in Osnabrück. Foto: Frank von Wieding

Osnabrück. Jens Lehrich und Frank Bremser haben mit Baumann und Clausen einer erfolgreichsten deutschen Radio-Serien geschaffen. Sie ist auch live und in Farbe zu bewundern. Am Donnerstag, 30. März, kommen die beiden mit ihrem neuen Programm „Die Rathaus-Amigos“ in die Osnabrück-Halle. Darin geschieht Ungeheuerliches.