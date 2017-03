Vielseitige Hessin Komödiantin Katie Freudenschuss in der Lagerhalle

Osnabrück. Sie singt, sie erzählt, sie improvisiert: Katie Freudenschuss erwies sich im Spitzboden der Lagerhalle als vielseitige Komödiantin, die das Publikum schnell für sich einnehmen konnte.

So heißt doch niemand: Katie Freudenschuss. Das muss ein Künstlername sein. Tatsächlich: „Mein richtiger Name ist Katja Freudenschuss“, sagt die Frau im kleinen Schwarzen. So hat sie gleich ihre erste Pointe gesetzt. Dann bedauert sie, dass man mit diesem Namen nur eine begrenzte Berufsauswahl hat: „Anästhesistin ist problematisch“. Prostituierte oder Dealerin würde da schon besser gehen. Schließlich habe sie als Rezeptionistin bei einer Samenbank gearbeitet. So lockert Freudenschuss die Atmosphäre im Spitzboden auf, gewinnt das Publikum schnell für sich und beendet ihren Auftritt mit einem großartig improvisierten Song über Osnabrück.

Die Komödiantin aus Hessen mit Wohnsitz in Hamburg ist nicht zum ersten Mal in Osnabrück. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von terre des hommes trat sie bei der Benefizshow des Kinderhilfswerks im Oktober 2016 in der Osnabrückhalle auf. In der Lagerhalle wurde ihr Auftritt jetzt allerdings vom Saal in den Spitzboden verlegt, weil der Publikumsandrang nicht groß genug war. Eine gute Entscheidung, denn so kann eine fast intime Stimmung entstehen, die Freudenschuss mit direkter Ansprache von Zuschauern verstärkt. Ohne zu verraten, zu welchem Zweck, verwickelt sie Alois und Angelika in der ersten Reihe in ein Gespräch. Die Informationen, die sie notiert, verarbeitet sie anschließend zu einem Lied. Nicht schlecht, zeigt es doch, dass die Künstlerin auch in der Impro-Theaterszene zu Hause ist.

Gute Musikerin

In ihren Wortbeiträgen knöpft sie sich gesellschaftliche Themen vor und zerpflückt sie auf charmante Art. Über die Emanzipation der Frau hat sie ein Dossier in einer Frauenzeitschrift gelesen – inklusive Interviews, wie sich Männer eine emanzipierte Frau wünschen. Schwedische Popsängerinnen bezeichnet sie als „verhuschte Vegan-Elfen“, sie kokettiert mit ihrem Gewicht, wenn sie vom Shoppen erzählt und beschwert sich über das Niveau von Fernsehsendungen bei den privaten TV-Sendern.

Mit ihrem Programm „Bis Hollywood ist es eh zu weit“ beweist Katie Freudenschuss aber auch, dass sie eine gute Musikerin ist, die ihre Fähigkeiten schon in der Band von Lena Meyer-Landrut unter Beweis stellen konnte. Jetzt singt sie ihren „Bratmaxe“-Hit und katapultiert die Fußballhymne „Super Deutschland Ole, Ole“ vom Gröhl-Modus in die intellektuelle Kunstecke. Dann lässt sie ihre Stimme gekonnt in die tiefen Gefilde eines Tom Waits sacken, dem sie die Worte „Schiri, we know where your cars parks“ in den Mund legt. Köstlich.

Zur neuen Osnabrück-Hymne müsste jedoch der Impro-Song werden, den sie ad hoc aus Stichworten komponierte, die sie im Publikum aufsammelte: Der VfL, die Maiwoche, Oberbürgermeister Griesert, der Neumarkt und der Stadtteil Schinkel gehörten dazu. Wirklich gekonnt, wie sie die Situation der Stadt intuitiv erfasste. Nur mit Robin Schulz konnte sie nichts anfangen. Offenbar ist Tropical House nicht ihre Lieblingsmusik.