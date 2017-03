Neues Album, neue Show Staubkind am Donnerstag im Rosenhof in Osnabrück

Osnabrück. Ihr neues Album „An jedem einzelnen Tag“ stellt die Band Staubkind am Donnerstag, 30. März, im Rosenhof in Osnabrück vor. Die Fans der Band um Sänger Louis Manke werden dann neue Songs und eine neue Show, aber auch zahlreiche bekannte Stücke hören und sehen.

Produziert wurde das neue Staubkind-Album von Henning Verlage und Ingo Politz. Sie haben bereits die Musik von Unheilig, Silly, Silbermond und Joris veredelt. Zwischen diesen Koordinaten bewegt sich auch das Klangspektrum von Staubkind. Insbesondere Fans von Unheilig werden die Musik von Louis Manke als Surrogat begrüßen. Der Graf hat sich ja aus dem Geschäft zurück gezogen.

Mit bodenständigen Deutsch-Rock, eingängigen Texten und großen Gefühlen gelingt es Staubkind, die Zuschauer auf ihre Seite zu ziehen. Mittlerweile geraten immer mehr Menschen in den Bann der Band. Das neue Album war in der dritten März-Woche auf Platz Acht der deutschen Charts platziert.

Das Konzert von Staubkind im Rosenhof in Osnabrück beginnt am Donnerstag, 30. März, um 20 Uhr. Eintritt: 24,90 Euro. Tickets erhältlich in den Geschäftsstellen der Tageszeitung oder unter www.deinticket.de.