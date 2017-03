Einfach Kontakte knüpfen Osnabrücker Ausbildungsbörse: Im besten Fall gleich eine Stelle

Osnabrück. Für junge Leute auf der Suche nach Ausbildungsplätzen bot die Arbeitsagentur am Freitag zum siebten Mal ihre Ausbildungsbörse an. 29 Unternehmen waren vertreten, vom Lebensmittelhersteller über das Autohaus bis zur Spedition.

Zahlreiche junge Interessenten suchten Kontakte an den Ständen der Firmen aus Stadt und Landkreis Osnabrück. Die allgemeine Geschäftigkeit machte es leicht, ins Gespräch zu kommen, auch für eher schüchterne Bewerber.

Unternehmen mit offenen Stellen

Der 18-jährige Vadim Menzel aus Dissen sucht bevorzugt einen Ausbildungsplatz als Fachinformatiker, „aber ich bin für vieles offen.“ Er ist gerade in der dritten Bewerbungsrunde, genau wie der gleichaltrige Kevin Marquart. Ihn zieht es eher in Richtung Handwerk, am liebsten würde er Tischler werden. „Die Alternative wäre für mich Metalltechnik. Für mich ist es wichtig, einen Job zu haben, bei dem ich mich bewege.“

„Die Unternehmen informieren über die Ausbildungsmöglichkeiten in ihren Betrieben. Aber oft wird es hier vor Ort auch konkreter“, so Frank Schülke, Teamleiter in der Berufsberatung. „Denn es sind nur Unternehmen dabei, die auch offene Ausbildungsstellen haben.“

Kurze Wege

„Die Ausbildungsbörse ist eine Veranstaltung der kurzen, unkomplizierten Wege“, erklärt Christiane Fern, die Leiterin der Arbeitsagentur. „Wer hier hinkommt, kann direkt mit Arbeitgebern sprechen. Im besten Fall geht man mit einer Stellenzusage nach Hause.“ Zu diesem Zweck hatten viele Ausbildungssuchende ihre Bewerbungsunterlagen gleich mitgebracht.

Vermittlungsfachkräfte des Arbeitgeber-Service suchten gemeinsam mit interessierten Bewerbern passende Ausbildungsstellen heraus. Christiane Fern: „Wir setzen alles daran, dass jeder Bewerber von hier etwas Substantielles für sich mitnehmen kann.“