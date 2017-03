Gegen Fahrzeug geschlagen Auto-Rüpel bedrängt Fahrer auf der A33 bei Osnabrück

Osnabrück. Die Polizei sucht aktuell nach Hinweisen auf einen rüpelhaften Autofahrer, der am Samstagmorgen sein Unwesen auf der A33 bei Osnabrück getrieben hat. Der Unbekannte bedrängte mit seinem Passat einen 52-Jährigen und nötigte ihn anschließend.

Das war passiert: Ein 52-jähriger Ford-Fahrer war nach Angaben der Polizei am Samstagmorgen gegen 10 Uhr auf der A 33 in Richtung Belm unterwegs, als er in Höhe der Ausfahrt Lüstringen einen Lkw überholte. Im Rückspiegel sah er plötzlich einen metallicbraunen VW Passat Kombi, welcher sich ihm bis auf einen Meter näherte. Der Passat-Fahrer fuhr in der Folge über eine längere Strecke sehr nah auf und versuchte mehrfach auch unter Nutzung des Standstreifens rechts am 52-Jährigen vorbeizukommen.

Als der Ford-Fahrer an der Ampel in Belm hielt, trat der Fahrer des Passats an ihn heran und schlug wild gegen sein Fahrzeug. Als die Ampel grün zeigte, fuhr der 52-jährige weiter. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Näheres zum Fahrverhalten, dem Kennzeichen und dem Fahrer des VW Passats sagen können. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter Telefon 05422/920600 entgegen.