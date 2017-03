Blick auf ferne Himmelskörper Herausragende Bedingungen für Osnabrücker Astronomietag

roeh Osnabrück. Strahlender Sonnenschein und ein wolkenfreier, blauer Himmel boten am Samstag beste Bedingungen für Himmelsbeobachtungen am Astronomietag. Bei der deutschlandweiten Aktion konnten Interessierte auch in Osnabrück einen Blick auf die mit bloßem Auge ganz fern wirkenden Himmelskörper werfen.

Ob groß oder klein, bereits Experte oder ohne Vorwissen in der Sternenkunde, viele Interessierte tummelten sich am Samstagvormittag bei bestem Wetter um die Fernrohre und den Informationsstand auf dem Domvorplatz. Das Planetarium im Museum am Schölerberg und die Astronomie-Arbeitsgemeinschaft des Naturwissenschaftlichen Vereins Osnabrück hatte den Aktionstag genutzt um auch in Osnabrück Interessierten einen kleinen Einblick in die Welt der Astronomie zu geben. Auf verschiedenen Informationstafeln gab es zahlreiche Fakten rund um das Thema Planeten und Sterne. Ein Modell aus großem gelben Gymnastikball und kleiner blauer Kugel veranschaulichte plastisch den Größenunterschied zwischen Sonne und Erde.

Mitglieder der Astronomie-AG erklären Fernrohre

Besonders beliebt war aber der Blick durch eines der unterschiedlichen Fernrohre, denn aus so großer Nähe kann die Sonne nicht immer angeschaut werden. Die Mitglieder der Astronomie-AG standen hierbei gerne zur Seite um die verschiedenen Typen von Fernrohren sowie ihre Funktionsweisen zu erklären. Neben den Sonnenflecken, den kleinen dunklen Stellen auf der Oberfläche der Sonne, konnte auch die Venus als feine Sichel betrachtet werden. Alle aufkommenden Fragen wurden gerne durch die Vereinsmitglieder erläutert. Ebenso wichtig war es ihnen aber auch darüber aufzuklären, dass Betrachtungen der Sonne nur mit besonderem Schutz möglich sind um die Augen nicht zu gefährden.

Spektakel: Nebensonne neben der Sonne

Dass so gute Beobachtungen der Sonne dank des schönen Wetters möglich waren, habe alle an der Aktion Beteiligten sehr gefreut, wie Andreas Hänel vom Planetarium im Museum am Schölerberg erzählt. Im vergangenen Jahr konnte die Sonne nur bedingt betrachtet werden, da der Himmel bewölkt war und bei der letzten Sonnenfinsternis habe starker Nebel die Beobachtung gestört, wie er berichtet. Aber auch ansonsten war der Himmel am Samstag den Astronomie-Interessierten wohlgesonnen und zeigte ein kleines Spektakel. Nur etwas neben der Sonne erschien eine mit bloßem Auge kaum erkennbare Nebensonne, ein heller Lichtfleck in Regenbogenfarben der durch die Brechung von Licht in Eiskristallen in hohen Schichten der Atmosphäre entsteht.

Zoobesucher für Astronomie begeistern

Zum Nachmittag wurde der Standort der Aktion dann auf den Schölerberg vor das Museum und Planetarium verlegt. Auch hier konnten die verschiedenen Fernrohre begutachtet und die Sonne beobachtet werden. Und vielleicht nebenbei noch der ein oder andere Zoobesucher für Astronomie begeistert werden. Nach Sonnenuntergang fand der Astronomietag seinen Ausklang in der Sternwarte des Naturwissenschaftlichen Vereins Osnabrück auf dem Oldendorfer Berg bei Melle. Hier können nach Einbruch der Dunkelheit verschiedene Wintersternenbilder und Planeten betrachtet werden. Für alle, die sich nach dem Aktionstag gerne weiter mit Astronomie beschäftigen möchten oder diesen verpasst haben, bieten die Astronomie-AG des Naturwissenschaftlichen Vereins Osnabrück und das Planetarium im Museum am Schölerberg regelmäßig verschiedene Veranstaltungen an. Weitere Informationen hierzu auch auf astro-os.de.