Tausende Euro Schaden Unbekannter zerkratzt Autos am Kalkhügel in Osnabrück

Osnabrück. Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Samstag Autos im Osnabrücker Stadtteil Kalkhügel zerkratzt und dabei einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen auf den Täter.

Beschädigt wurden insgesamt neun Autos, die auf beiden Parkstreifen der Straße Am Kalkhügel abgestellt waren. Der Täter zerkratzte mit einem scharfen Gegenstand jeweils die der Straße abgewandte Seite der Fahrzeuge. Den Tatzeitpunkt grenzt die Polizei zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagmorgen, 8.30 Uhr, ein. An den betroffenen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von teilweise mehr als 1000 Euro, die Gesamtsumme wird auf mehrere Tausend Euro beziffert.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art am Kalkhügel. Bereits am Dienstag und Mittwoch beschädigte ein Täter ebenfalls Autos durch mutwilliges Zerkratzen. Hinweise erbittet die Polizei in Osnabrück unter Telefon 0541/327-3203 oder 0541/327-2115 (außerhalb der Geschäftszeiten).