Milliarden rocken, Fans tanzen Rudelsingen mit Rotzlöffel-Poesie in der Freiheit

Osnabrück. Milliarden nennt sich die Berliner Band, die in der fast ausverkauften Kleinen Freiheit eine ausgelassene Rock-Party mit den Fans feierte.

Zum dritten Mal in Osnabrück: Milliarden. Das Duo, bestehend aus Sänger Ben Hartmann und Pianist Johannes Aue, wird für Liveauftritte zur Band angereichert. Ob im Vorprogramm von Wirtz 2015 im ausverkauften Hyde Park oder als Milliarden in der Kleinen Freiheit mit eigenem Support: Die Berliner werden gefeiert.

Fast fühlt man sich wie bei einem Teenie-Konzert, denn Ben braucht oft nur die erste Textzeile eines Songs anzusingen, und schon hebt ein lautstarker Publikumschor an, um mit ihm Rudelsingen zu praktizieren. Es sind überwiegend junge Frauen, die an Bens Lippen hängen. Kein Wunder, denn der Sänger mit Krawall-Attitüde adressiert viele Songs an die Weiblichkeit, die bisweilen gar nicht so holde ist: „Bleib hier“ ist eine Song gewordene, eindeutige Aufforderung, derweil es im Lied „Zucker“ überhaupt nicht mehr entspannt zugeht: „Wegen ihr bin ich in Therapie“, heißt es da, weil sie gleichzeitig das Nikotin in seiner Lunge, das Gift in seinem Blut und der Zucker auf seiner Zunge ist. Das ist Rotzlöffel-Poesie, die beim Publikum gut ankommt.

Die Kleine Freiheit ist jetzt jedenfalls fast ausverkauft und Milliarden feiern mit der „süßen Perle Osnabrück“ eine zünftige Rock-Party. Mal ist der Rock ausgelassen, mal düster-schleppend wie bei einer Doom-Metal-Band, bisweilen regiert der Punk oder man stöbert in der Vintage-Schublade. Beim Hit „Oh Chérie“ im Oldschool-Rock-Modus setzen sich alle Zuschauer auf den Fußboden, singen den Song über Liebe und Hass mit, springen auf ein Zeichen auf und tanzen Pogo.

Eines muss man der Band lassen: Sie agiert mit enormer Energie. Außerdem wissen Ben und Johannes, wie man es anstellt, Fans im Sturm zu erobern. Vor der letzten Zugabe spricht Sänger Ben dann von seiner eigenen Naivität, seiner Fehlbarkeit und der Schwierigkeit, eine Meinung zu vertreten. Diese Bescheidenheit ist sicherlich auch ein Grund, warum ihn immer mehr Leute sympathisch finden.