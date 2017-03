Werbung für Dessous Ex-GNTM-Kandidatin Betty Taube zu Gast in Osnabrück

khl Osnabrück. Sympathisch, keck und unaufgeregt: Das ist der Eindruck, den Model Betty Taube am Samstag bei ihrem Gastauftritt im Osnabrücker Modehaus L+T hinterließ. Die 22-Jährige warb dort für das Münchner Dessous-Label Beedees.

Entdeckt wurde Betty Taube 2014 in der Castingshow Germany’s Next Topmodel. Damals belegte sie den vierten Platz und verpasste so nur knapp das Finale. Ihren Weg in die Modebranche fand sie trotzdem, war unter anderem schon auf der Berliner Fashion Week zu sehen. Außerdem schickte Pro7 sie im TV-Format „Topmodel on Tour“ auf Erkundungsreise an außergewöhnliche Orte wie Taiwan oder Tokio.

Während ihres Auftritts bei L+T nahm sich Betty Taube viel Zeit für ihre Fans. Geduldig und stets mit einem Lächeln auf den Lippen signierte sie Autogrammkarten oder ließ sich auf Selfies ablichten.

Das Model weiß um die Wirkung der Bilder in Sozialen Netzwerken wie Facebook. Auch auf Instagram ist sie sehr aktiv, postet auch immer wieder Fotos von sich und Fußballprofi Koray Günter, der beim türkischen Spitzenclub Galatasaray Istanbul unter Vertrag steht. Seit einem halben Jahr ist sie mit ihm verheiratet.

Der Betty-Look

Bettys Offenheit schätzten auch Melisa und Merle aus Neuenkirchen-Vörden. Die beiden Schülerinnen waren die ersten, die an diesem Tag eines der heiß begehrten Selfies ergatterten. „Wir fanden sie von Anfang an super. Sie ist wirklich sehr hübsch“, erzählte Melisa. Und Merle ergänzte: „Wir folgen ihr bei Instagram und schauen uns eigentlich jedes Bild an.“ Betty-Fans mit Mut zur Veränderung konnten sich am Rande des Auftritts einem Styling unterziehen. Professionelle Hair und Make-up Artists verpassten den zumeist jungen Frauen den Betty-Look. Außerdem sorgte ein Live-DJ für gute Laune unter den Anhängern des Models.

Das Dessous-Label Beedees scheint mit Betty Taube als Werbefigur einen echten Volltreffer gelandet zu haben. Mit ihrer frechen und unbekümmerten Art passt sie gut zu der jungen Marke, die sich ganz bewusst von ihrem Mutter-Label, dem Traditionshersteller Triumph, abheben möchte. Die 22-Jährige ist authentisch, weil sie professionell mit ihren Reizen – dunkle Locken und ausdrucksstarke Rehaugen – spielt, ohne dabei aufgesetzt zu wirken. Da passte es auch ins Bild, dass das 1,76 Meter große Model während ihres Werbeauftritts anstatt auf High Heels lieber in pinken Rollschuhen durch die Gegend gleitete. Es war eben genau diese entspannte Art, die Betty verkörperte und wegen der ihre Fans sie so lieben.