Zeichen für den Klimaschutz Osnabrück schaltet zur Earth Hour die Lichter aus

Hunderte Schaulustige verfolgten die Feuershow vor dem Rathaus, während zur Earth Hour die Lichter ausgingen. Foto: Danica Pieper

Osnabrück. Mehr als 300 Städte in Deutschland nahmen am Samstagabend an der Earth Hour teil – so auch Osnabrück. Für eine Stunde lang stellte die Stadt rund um den Marktplatz das Licht aus. Währenddessen begeisterte eine Feuershow Hunderte Besucher.