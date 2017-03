Kabarettist zwischen Darknet und Snapchat Rainald Grebe: Ein Kilo Koks für den Rosenhof

Rainald Grebe kennt die Welt, und er hat so seine Probleme mit ihr. Davon hat er dreieinhalb Stunden im ausverkauften Rosenhof erzählt, gesungen, gespielt.

Rainald Grebe ist so ein Zweifler. Einer, der die Welt kennt, so wie sie heute ist; das unterscheidet ihn vom Nörgler, der alles ablehnt, was er nicht kennt. Nein: Grebe ist bei Snapchat unterwegs, bei musical.ly, er weiß, was junge Leute auf diesen Portalen treiben. Er kennt das Darknet, weißt darauf hin, dass dort nicht nur Kinderpornos und Waffen vertickt werden, sondern sich im Darknet auch Oppositionelle austauschen und bestellt dann doch lieber mal ein Kilo Koks; Lieferadresse: Rosenhof Osnabrück. Weiterlesen: Zuletzt gastierte Rainald Grebe in der Osnabrückhalle

Dort ist Grebe am Freitagabend zu Gast; der Abend ist seit Wochen ausverkauft. Umso mehr freuen sich zwei junge Frauen mit „Suche-Karte“-Schildern, als ihnen tatsächlich ein Herr zwei Karten verkauft: Welcher Kabarettist ruft noch soviel Euphorie hervor?

Vermutlich hängt es mit der Energie zusammen, die Grebe auf der Bühne des Rosenhofs entwickelt: wenn er sich echauffiert, wenn er tobt, wenn er brüllt, weil er an dem verzweifelt, was mittlerweile zur Banalität des Alltags geworden ist. Oder zur Geisel der Menschheit? Ein Thema, das sich durch den ganzen Abend zieht, ist die digitale Welt und die Abhängigkeiten, die sie erzeugt. „Auf Sicht“ heißt das Lied dazu, das vom Newsfeed-Junkie erzählt und die Parallele zu Christiane F. am Bahnhof Zoo zieht, der tragischen Fixerin aus alten analogen Zeiten.

Ein Mann zwischen den Welten

Grebe ist der Mann zwischen diesen Welten. Er zieht einen alten Lederkoffer hinter sich her, der Koffer aber sagt, „Sie haben Ihr Ziel erreicht“. Er trägt oben Sakko und Krawatte, unten Jogginghose, zitiert Karl Lagerfeld dazu, der sagt, ein Mann, der Jogginghose trägt, habe die Kontrolle über sich verloren. Wie die Figur auf der Bühne? Grebe befasst sich mit Hiphop und Rap, stellt aber einen massiven Qualitätsverlust fest, seit Grandmaster Flash das Genre in Brooklyn erfunden hat oder Fanta4 ihn in Deutschland hoffähig gemacht haben. Grebes Kriterium ist dabei der saubere Endreim - der ist verloren gegangen.

Die Keule der Realität

Ein drittes Thema ist das Goethe-Institut und ein Workshop, den Grebe in Elfenbeinküste gegeben hat, und da zeigt sich, wie virtuos der Kabarettist und Komponist Spannungsbögen ziehen kann: Seit einem Jahr baut er in diese Geschichte nicht nur brillante Pointen ein, sondern konfrontiert sein Publikum auch damit, dass die Leiterin des Büros in Abijan bei einem Anschlag islamistischer Terroristen getötet worden ist - nach Witzen über die Sicherheitszulage und einem Video, das zeigt, wie Grebe mit einem Chor aus Einheimischen deutsches Liedgut vermittelt, nämlich „Atemlos“.

Kurz vor Ende des offiziellen Programms ist das, und an anderes Merkmal seiner Klasse ist es, dass Grebe sein Publikum auch wieder rausholt aus der Schockstarre. Die Mittel dazu gibt ihm die Vielfalt seiner Bühnenkunst: Er zerfleddert die deutsche Romantik von Herder, Goethe und Kleist, er arbeitet, am Beispiel Stadtmarketing, die Realsatire des deutschen Alltags heraus, und er setzt geniale Pointen, brilliert mit knappen musikalischen Aphorismen. Und das dreieinhalb Stunden lang - einfach großartig, der Mann.