Stammkunden in Doppelreihe Chef des Osnabrücker Wochenmarktes sagt Adieu

Osnabrück. Die Kunden stehen am Samstag in Doppelreihe vor dem Fleischmobil von Clemens Wessel auf dem Osnabrücker Wochenmarkt. Doch einige sind heute nicht ausschließlich zum Einkaufen hier. Für den 70-Jährigen ist es hier sein letztes Mal, er zieht sich aus Altersgründen zurück.

„Ihnen alles Gute, und bitte grüßen Sie Ihre Frau“, sagt Rainer Strecker, während er das Paket mit Geflügelfleisch aus den Händen des Vorsitzenden der Marktbeschicker entgegennimmt. Durch das „Sie“ klingt es zunächst sachlich und distanziert; doch Zwischentöne lassen menschliche Wärme und ein wenig Wehmut spüren.

Seit den Anfängen dabei

Der Eindruck trügt nicht: Helga und Rainer Strecker aus Eversburg sind Stammkunden bei Wessel seit weit über 30 Jahren. „Seit 38 Jahren“, ergänzt der passionierte Metzger später. Erst einmal muss er sich um den Strom der Kunden kümmern, aus dem immer mal wieder ein “Vielen Dank“, ein „Alles Gute“ oder ein „Leben Sie wohl“ zu ihm hinauf auf den Wagen gerufen wird.

Die Streckers lieben es, am Samstagvormittag über den Markt am Dom zu bummeln. „Es ist ein schöner Einstieg ins Wochenende, sagt er. „Und das Angebot ist so vielfältig“, ergänzt sie. Und da sie das seit Jahrzehnten so halten, haben sie auch die Anfänge im Jahr 1979 miterlebt. Sie kennen auch Frau Wessel sehr gut, die sich bereits vom Marktgeschäft zurückgezogen hat. Deshalb die Grüße.

Auch menschliche Qualitäten

Vielfältig ist auch Wessels Angebot selbst. „Aber wir schauen vor allem nach Geflügel“, erzählt Rainer Strecker. Und da gab es in 38 Jahren nie Anlass zu Klagen? „Nein“, betont Helga Strecker entschieden. „Wir waren immer zufrieden. Die Qualität der Fleischwaren hier ist ausgezeichnet.“ Sie zögert kurz: „Und die menschlichen Qualitäten von Herrn Wessel auch.“ Ihr Mann nickt nur kurz.

Weder der Vehrter Metzger noch seine beiden Stammkunden neigen zu schwärmerischen Gefühlsausbrüchen. Doch Helga Strecker, die auch für das Abseits-Magazin des Bistums arbeitet, will dann doch mehr über den vertrauten Marktbeschicker sagen, als dass er ein „ruhiger, netter, zuverlässiger“ Mann sei. „Ich weiß, dass er sich persönlich um einen unserer obdachlosen Abseits-Verkäufer gekümmert hat, der hin und wieder mal in Probleme geriet.“ Für die Hilfsorganisation Help-Age habe er auch viel getan, ergänzt ihr Mann. „Das war gute Werbung für Help-Age und gute Werbung für unseren Markt“, spielt Clemens Wessel sein Engagement später etwas herunter. Auch das ist es wohl, was Streckers und seinen zahlreichen anderen Stammkunden an ihm gefällt: Er ist bescheiden, kein Lautsprecher, betreibt sein Geschäft mit Herz und Seele..

Dreibeiniges Kaninchen

Ob ihnen einmal in den Jahrzehnten etwas besonders Lustiges, Kurioses mit Wessel passiert ist? „Das mit dem dreibeinigen Kaninchen“, gibt Helga Strecker ihrem Mann ein Stichwort und kichert kurz. „Ja, also hin und wieder holen wir uns auch mal ein Kaninchen bei ihm, das er uns zerlegt“, berichtet Rainer. „Und zuhause packen wir aus, und es waren nur drei Beine da“, platzt Helga dann doch dazwischen. Man habe am Samstag darauf gemeinsam darüber gelacht. Es habe sich aber kein anderer Kunde gemeldet, dass er ein fünfbeiniges Kaninchen abbekommen habe.

Clemens Wessel muss sich für das gemeinsame Foto geradezu von seiner Kundschaft losreißen: „Man kommt ja gar nicht zum Durchatmen oder gar zum Nachdenken. Mit jugendlichem Charme und ein klein bisschen Verlegenheit gibt er zu, dass er sich „heute aber schon ein wenig komisch“ fühle. Ist da eine Spur von Rührung? Aber jetzt müsse er wieder an den Verkaufsstand. Am Donnerstag ist am Ledenhof dann sein allerletzter Markttag, obwohl seine Altersgründe ausschließlich durch die Ziffern im Ausweis belegt werden.

Und was machen die Streckers künftig ohne ihn? „Auf den Wochenmarkt werden wir weiter bummeln gehen“, sind sie sich einig. „Und für die Fleischwaren hat er uns schon seinen Kollegen vier Reihen weiter ans Herz gelegt“, verrät Helga Strecker. Ein Mensch mit Herz und Seele eben.