Totalschaden an einem Skoda Auto fängt Feuer in einer Garage im Schinkel

Auto fängt Feuer in einer Garage im Schinkel

Unter Atemschutz bekämpft ein Feuerwehrmann das Feuer direkt am Brandherd. Am Skoda war aber bereits auch die Heckscheibe zerplatzt.Foto: Nordwestmedia-TV

Osnabrück. Den Totalschaden an einem Personenwagen konnte die Osnabrücker Berufsfeuerwehr beim Einsatz an einem Garagenbrand am Samstagmorgen nicht mehr verhindern.

Um kurz vor 5 Uhr wurde die Feuerwehr zu der Garage an der Schwanenburgstraße im Schinkel gerufen. Das Feuer war nach Polizeiangaben offenbar im Motorraum ausgebrochen und hatte sich bereits auf das gesamte Fahrzeug ausgebreitet. Rascher Einsatz Zwar waren die Helfer schnell vor Ort und brachten den Brand unter schwerem Atemschutz rasch unter Kontrolle; für den Skoda aber kam das dennoch zu spät. Immerhin wurde ein größerer Schaden an der Garage und das Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindert. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher, da weder eine Brandstiftung noch ein technischer Defekt auszuschließen seien.