Bücher, Spiele und Skelett entdeckt 80 Kinder bei der ersten Lesenacht von Bücher Wenner

Osnabrück. Etwa 80 Kinder stürmten am Freitagabend in die Buchhandlung Wenner und vergnügten sich bei der ersten Lesenacht, die dort veranstaltet wurde. Sie entdeckten viele neue Bücher, Spiele und ein Skelett.

Die jungen Leseratten stöberten in den Regalen, ließen sich aus Büchern vorlesen, lösten Rätselgeschichten, bastelten Origamitiere aus alten Buchseiten, spielten Twister und stießen bei einer Taschenlampenführung hinter den Kulissen von Bücher Wenner auf den ältesten Mitarbeiter der alteingesessenen Osnabrücker Buchhandlung — ein Skelett.

Es waren aber keine echten Knochen, sondern künstliche. Melanie Schminder-Metten, die die Führung bei der Taschenlampenwanderung durch die Räume bei Bücher Wenner übernahm, die der Kundschaft sonst verborgen bleiben, erzählte die erfundene Geschichte des ältesten Mitarbeiters und hatte das Skelett aufgestellt, um den Kindern einen Schrecken einzujagen. Die ließen sich aber nicht schocken.

Tipps für neue Bücher

Gruselgeschichten wollten sich Mia (10) und ihre Freundin Amelie (9) vorlesen lassen. Sie waren auch zur Lesenacht gekommen, um sich Tipps für neue Bücher und Hörbücher zu holen. „Hier gibt es viel mehr Bücher als zu Hause oder in der Schule“, sagten sie. Sonst lesen sie gerne Tiergeschichten oder Krimis. Mias Favorit ist gerade das Buch „Ich bin hier bloß das Pony“ von Friedbert Stohner.

Über die Ladentheke von Wenner gehen — zu den normalen Öffnunsgzeiten — momentan Kinder- und Jugendbücher wie „Tote Mädchen lügen nicht“ von Jay Asher, „Johnny Sinclair“ von Sabine Städing oder immer noch Harry Potter.

Schnell ausgebucht

„Wir wollen Kinder für Bücher begeistern“, nannte Buchhändlerin Britta Scholz als Grund dafür, warum Wenner die Lesenacht aus der Taufe hob. „Viele Kinder wünschen sich, einmal in einer Bücherei zu übernachten“, fügte ihre Kollegin Melanie Schminder-Metten an. Die Lesenacht sei innerhalb kurzer Zeit ausgebucht gewesen, so Scholz. „Die Nachfrage war riesig — und das fast ohne Werbung.“ Sie glaubt, dass Bücher wieder an Wert bei Kinder und Jugendlichen gewinnen. Viele von ihnen informieren sich über Blogs im Internet über Neuerscheinungen und wüssten teilweise früher von ihnen als sie selbst, erzählte Scholz.

Die Kinder hatten am Freitagabend auf jeden Fall ihren Spaß. Einige liefen aufgeregt durch die vier Etagen des Hauses, anderen saßen still auf einer Sitzgelegenheit und waren in den Geschichten der Bücher versunken. Langeweile kam während der dreieinhalbstündigen Lesenacht nicht auf.