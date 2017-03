Deutschsprachiger Pop und Soul Ulla Meinecke und Band spielen im Rosenhof

Osnabrück. Eigentlich hätte Ulla Meinecke bereits vor einem Jahr in Osnabrück auftreten sollen, doch damals lag sie über mehrere Wochen krank im Bett. Am Donnerstagabend holte sie ihr Konzert im Rosenhof nach und präsentierte dem Publikum Pop, Swing und Soul an der Grenze zum Schlager.

In den Achtzigerjahren galt Ulla Meinecke als eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Pop-Sängerinnen, die unter anderem mit dem jungen Udo Lindenberg zusammenarbeitete. Dreißig Jahre später ist der Osnabrücker Rosenhof zwar nur knapp zur Hälfte gefüllt, doch wer da ist, freut sich umso mehr über alte und neue Lieder der Sängerin. Begleitet wird Meinecke von den Multi-Instrumentalisten Ingo York und Reinmar Henschke. Zusammen tragen sie neben den eigenen Titeln wie „50 Tipps“ oder „Süße Stunden“ rund um Swing, Soul und Pop mit voller Stimme auch eine Interpretation irischer Folklore, Marc Cohns „Walking in Memphis“ oder Tom Waits’ „Grapefruit Moon“ vor.

Es ist ein recht unaufgeregter Abend. Mit ruhiger Stimme nimmt sich die inzwischen 63-jährige Sängerin Zeit für ihr Publikum und nutzt die Lücken zwischen zwei Liedern für ausgiebige Ansagen, die auf das nächste Stück hinführen. Und auch wenn es niemals genug Künstlerinnen geben kann, die die Bühne nutzen, um Kritik an der AfD zu üben, wie es Meinecke eben auch tut, so haben doch die meisten ihrer Ansagen einen faden Beigeschmack. Nicht selten wirken die Ausführungen der Sängerin gekünstelt, natürlich sind sie einstudiert, das sind Ansagen häufig, doch zuweilen hat man den Eindruck, als sei der Vortrag in Sachen Wortlaut, Timing, Pointensetzung und pathetischer Stimmlage komplett vor dem Spiegel komplett auswendig gelernt. Da verwundert es nicht weiter, dass Meinecke eben auch als Schauspielerin tätig ist.

„Und wenn wir Glück haben, endet es am Strand“, intoniert Ulla Meinecke inbrünstig gegen Ende ihres Konzerts im Bernd Begemann-Cover „Wenn wir Glück haben“ und spätestens hier wird klar:Die Sängerin inszeniert sich als intellektuelle Swing- und Soul-Diva für NDR1-Klientel. Ihre Musik klingt nicht immer danach, doch bei allen lyrischen und rhetorischen Handgriffen, die Meinecke anwendet, tragen ihre Texte auch immer den Geschmack von altem Pop-Schlager in sich. Darüber hinaus wirken Sprachspiele wie „Wenn du mich nicht verstehst, das ist wie Bierdosenkicken im Regen“ einfach hölzern. – zumal im Vorfeld gerade mit Meineckes „Melange aus absurder Komik, anrührender Poesie und abgründiger Liebeslyrik“ geworben wurde. Ein Statement wie „Hass ist wie Steine kauen: So kann doch kein Mensch leben“ geht einfach nicht gut auf, was schade ist, da Meinecke nicht nur Sängerin, sondern eben auch Autorin und Dichterin ist. Das Publikum klatscht trotzdem und kriegt zwei Stunden Meinecke-Programm inklusive Zugabe – und damit eine kleine Reise durch das Schaffen einer der Pionierinnen des deutschsprachigen Pops.