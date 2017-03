Schräge Vögel im Indoorfestival Das sind die bizarren Stars des Popsalons

Osnabrück. Bisweilen sind die Acts, die im Popsalon präsentiert werden, ganz schön schräg. Wir wollten wissen, wer sich hinter skurrilen Namen wie Drangsal, Keshavara und Voodoo Jürgens verbirgt.

Eigentlich soll Popmusik auf die Bühne. Daher heißt das Indoorfestival, bei dem der Musikliebhaber einmal im Jahr in Osnabrück auf Entdeckungstour gehen kann, auch „Popsalon“. Rocken darf er auch. Indiesounds darf man hören. Und es stehen Elektronika und immer ein bisschen HipHop auf der Bandliste, die die Veranstalter des Popsalons für ihr Publikum zusammenstellen. Aber es sind auch immer ein paar schräge Vögel im Lineup, die das Publikum mit wilden Musikentwürfen herausfordern.

In diesem Jahr darf man rätseln, was das denn wohl für ein Musiker sein mag, der sich Voodoo Jürgens nennt. Fakt ist, dass dieser Sänger, dessen Künstlername sich so ähnlich anhört wie einer unserer größten Schlagerhelden, ein Lied mit dem Titel „Heite grob ma Tote aus“ geschrieben hat. Das ist Wienerisch und heißt so viel wie „Heute graben wir mal ein paar Tote aus“. Gut, dass die Wiener eine besondere Beziehung zum Tot haben und gern auf Friedhöfe gehen, wissen wir. Beim Voodoo wurde daraus offenbar eine Obsession und ein makaberer „Leichenschmaus“, der sich gleich in den österreichischen Indie-Charts einnistete. Zum Popsalon bringt der Sänger, der in herrlichem Wiener Dialekt schwarzhumorige Texte singt, sein Debütalbum als Solokünstler mit. „Ansa Woar“ heißt es und wer wissen will, was es damit auf sich hat, der möge am Freitag, 21. April, in die Kleine Freiheit gehen.

Edelpop mit Ethnoeinschlag könnte man das nennen, was Keshavara macht. Hinter dem Namen steckt ein Musiker, den einige noch kennen dürften, die sich an Timid Tiger erinnert. Keshav Purushotham hatte die Band 2002 mit seinem Kollegen Christian Voß gegründet und damit im Ausland mehr Erfolg gehabt als zuhause. Als Sohn des indischen Jazz- und World-Percussionisten Ramesh Shotham hat Keshav zwischenzeitlich beschlossen, ein Soloalbum aufzunehmen, mit dem er auf Spurensuche in seiner alten Heimat Indien gehen wollte. Das Album „Keshavara“, auf dem es von folkigen Songs, Popmelodien, eiernden Synthesizern und indischer Perkussion nur so wimmelt, stellt er am Freitag, 21. April, im Glanz & Gloria live vor.

Drangsal ist Max Gruber. Der ist in diesem Jahr schon im Rahmen des Eurosonic-Festivals in Groningen aufgetreten und hat die Freunde von 80er-Jahre-Sounds aus den Socken gehauen. Seine Wavemusik, die sich wie eine moderne Mixtur aus The Smith und The Cure mit einer Prise Joy Division anhört, hat nicht nur das holländische Publikum stark beeindruckt, sondern auch die europäischen Agenturscouts und Medienvertreter, die dort in Scharen unterwegs sind. Gut für den erst 23-jährigen Sänger, der aus dem Ort Herxheim in der Pfalz stammt. Daher heißt das Debütalbum, das er mit nach Osnabrück bringt, „Harieschaim“. Das ist offenbar die Dialektaussprache des Ortsnamens. Darauf muss man erst mal kommen. Jedenfalls wird Max „Drangsal“ Gruber, der im Alter von fünf Jahren beim Schauen der „Dope Show“ von Marilyn Manson auf MTV mit einem ganz besonderen Rockvirus infiziert wurde, am Samstag, 22. April, die Bühne der Lagerhalle unsicher machen.

7. Popsalon vom 20. bis 22. April: Clubfestival in der Kleinen Freiheit, in der Lagerhalle, im Haus der Jugend, dem Glanz & Gloria und dem StadtGalerieCafé. Programm und Infos unter www.pop-salon.de