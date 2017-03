Insolvenzantrag abgewiesen Verein Safer Sex Team Osnabrück ist insolvent

Osnabrück. Der Osnabrücker Verein Safer Sex Team zur Aidsprävention muss aufgeben. Ein Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde nun dennoch abgewiesen.

Das Amtsgericht lehnte den Antrag „mangels Masse“ ab, wie im Internet bekannt gemacht wurde. Das ist stets dann der Fall, wenn der Schuldner – in diesem Fall der Verein – nicht mehr genug Mittel hat, um die Gerichtskosten und die Kosten für den Insolvenzverwalter zu decken, erklärt Ansgar Buß, Sprecher des Amtsgerichts, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Verein 2005 gegründet

2005 hatte Martin Wellmann den gemeinnützigen Verein gegründet, der sich der Aufklärung über HIV und AIDS verschrieben hatte – nicht zu verwechseln mit der Aids-Hilfe Osnabrück. In den vergangenen Jahren hatte das Safer Sex Team (SSTOS) am Weltaidstag am 1. Dezember mit einer großen ausgelegten roten Schleife und Kerzen am Nikolaiort auf sich aufmerksam gemacht – zuletzt am 1. Dezember 2016.

Schulden beim Finanzamt

Der Verein schuldet dem Finanzamt Wellmann zufolge mehrere tausend Euro. Das SSTOS hatte „eine Zeit lang vergessen“, die Gemeinnützigkeit beim Finanzamt anzumelden, erklärt Wellmann den Untergang des Vereins im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die große rote Schleife am Nikolaiort am Weltaidstag (1. Dezember 2015). Foto: Michael Gründel

Dennoch wurden in dieser Zeit Spendenquittungen ausgestellt. Als der Verein die Gemeinnützigkeit im vergangenen Jahr wieder anmelden wollte, fiel dem Finanzamt das Fehlen der Gemeinnützigkeit über den längeren Zeitraum auf. Anfangs hatte es 5000 Euro gefordert, zuletzt 4000 Euro, berichtet Wellmann. Geld, das weder der Verein noch er als Rentner habe. „Da ist nichts zu holen.“

Vergleich abgelehnt

Wellmann schlug dem Amt eigener Angabe zufolge noch einen Vergleich vor und zahlte dem Amt 500 Euro. Dieses habe zwar das Geld, aber nicht den Vergleich angenommen. „Das Amt will weiterhin Geld haben“, sagt Wellmann. Daher meldete der Verein im Dezember vergangenen Jahres die Insolvenz an. Weitere Schulden habe das SSTOS keine, versichert der 55-Jährige.

Ende des Vereins besiegelt

Der Beschluss der Insolvenzabweisung ist noch nicht rechtskräftig. Nach der Entscheidung des Amtsgerichts vom 14. März kann der Verein nach der Zustellung des Beschlusses binnen 14 Tagen Beschwerde gegen diesen einreichen. Bleibt diese aus, ist er rechtskräftig – und der Verein automatisch aufgelöst, sagt Buß. Allerdings ist „die Rechtsmittelfrist noch nicht abgelaufen“, sagt der Richter. „Aber ich habe keine Beschwerde eingereicht“, sagt Wellmann. „Warum auch, bringt doch nichts mehr.“

Internetseite abgeschaltet

Die Internetseite des gemeinnützigen Vereins www.sstos.de ist abgeschaltet, auf der Facebookseite des Vereins hat sich schon länger nichts mehr getan. Ende Oktober 2015 veranstaltete der Verein seine letzte Aidsgala im Rosenhof, bei der er zugleich sein zehnjähriges Bestehen feierte und Geld für die Deutsche Aids-Stiftung sammelte. Die Vereinsmitarbeiter waren ehrenamtlich für den Verein tätig. 34 Mitglieder habe der Verein zuletzt gehabt, sagt Wellmann – darunter fünf aktive. Öffentliche Zuwendungen habe das SSTOS nie erhalten.

„Hat immer Spaß gemacht“

Für Wellmann ist das Kapitel SSTOS beendet – zumindest fast. „Jetzt müssen wir nur noch mit dem Finanzamt kämpfen“, sagt er. Seine Schilderungen sind zwar nach elf Jahren Vereinsarbeit nicht frei von Wehmut und Groll. „Aber es hat immer Spaß gemacht, und wir haben unsere Erfolge gehabt.“